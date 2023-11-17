Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı'nda 49 Bin Kişi İş Başvurusu Yaptı

Bornova Belediyesi'nin düzenlediği İstihdam Fuarı'nda 49 bin 744 kişi iş başvurusu yaptı. Başvuruların bir kısmı odalara ve derneklere yapılırken, bir kısmı da Bornova Belediyesi Altın Bilezik İstihdam Merkezi'ne geldi. Fuar, iş arayanlara geniş bir istihdam olanakları sunmuştu.

Bornova Belediyesi'nin 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında iş arayanlarla işverenleri buluşturmak için düzenlediği İstihdam Fuarı'nın sonuç analizleri yapıldı. Türkiye'nin en kapsamlı fuarları arasındaki yerini alan Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı'nda 49 bin 744 kişi iş başvurusu yaptı. Bu başvuruların bin 641'i odalar, üniversiteler ve derneklere yapılırken, 512'si de Bornova Belediyesi Altın Bilezik İstihdam Merkezi'ne geldi. 47 bin 591 başvuru ise katılımcı firmalara yapıldı. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, İstihdam Fuarı'nda en can alıcı sorunlardan biri olan işsizliğin giderilmesi için attıkları adımın büyük bir dayanışmaya dönüştüğünü söyledi.

Bornova Büyükpark'ta, 120 firma ve üniversite, oda ve derneklerin katılımıyla düzenlenen Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı, büyük ilgi görmüştü. 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Bornova Büyükpark'ta düzenlenen Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı'nda iş arayışı içinde olan İzmirliler ilk günden stantlarda firma temsilcileriyle görüşmeler yaparak CV'lerini doldurmuşlardı.

Ödüllü Altın Bilezik projesiyle 2019'dan bu yana 21 bin kişiyi işe yönlendiren Bornova Belediyesi, İstihdam Fuarı'yla çıraklık çağındaki gençlerden mavi yakalı işçilere, yeni mezunlardan ev kadınlarına geniş bir yelpazede yeni istihdam olanaklarını Bornovalılara ve İzmirlilere sunmuştu. Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı'nda, içlerinde Türkiye'nin ilk 100 sıralamasına giren dev şirketlerin de bulunduğu yüzlerce firma iş arayanlar için tek bir noktada buluşmuştu.

Bornova Belediyesi İstihdam Fuarı'nın tamamlanmasının ardından katılımcı firma, ünvirsite, oda ve derneklerle görüşmeler yapılarak sonuç analizi yapıldı. Buna göre 4 gün süren Fuar boyunca yapılan iş başvurularının sayısı 49 bin 744'e ulaştı. Bu başvuruların bin 641'i odalar, üniversiteler ve derneklere yapılırken, 512'si de Bornova Belediyesi Altın Bilezik İstihdam Merkezi'ne geldi. 47 bin 591 başvuru ise katılımcı firmalara yapıldı.

Bornova Belediyesi'ne 2019 yılında yılın vizyon projesi ödülünü kazandıran Altın Bilezik Standı'na gelen 512 başvurunun 480'i iş talebi olurken, 20'si kurs talebi, 12'si ise kadınların evden çalışmasına yönelik bir çalışma olan "İki Oda Bir İş" projesine geldi.

İstihdam Fuarı'nın çok geniş bir kitleye hitap ettiğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Vasıfsız işçilerin yanı sıra kadınlar, part-time iş arayanlar ve çıraklık çağındaki gençler de burada iş olanakları buldu. Ülkemizin ekonomisiyle ilgili herkesin kaygı duyduğu bu günlerde çok önemli bir buluşmayı ilmek ilmek dokuyarak gerçekleştirmiş olmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum" dedi.