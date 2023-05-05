Bornova Belediyesi 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı Meclis'ten Geçti

Bornova Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı, Bornova Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Borçsuz bir belediye olduklarını vurgulayan Başkan İduğ, 2022 yılında yaptıkları yatırımların doğru kullanımını ortaya koyduklarını belirtti.

Bornova Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı Bornova Belediye Meclisi'nde kabul edildi. Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, Türkiye ekonomisinin mevcut şartlarında giderler artarken, İller Bankası gelirlerinin aynı oranda artmamasına rağmen denk bütçeyle Bornova'ya önemli yatırımlar kazandırdıklarını söyledi. Borçsuz bir belediye olduklarına vurgu yapan Başkan İduğ, "Geldiğimiz nokta Bornova Belediyesi'nin bütçesini ne kadar doğru kullandığını ortaya koyuyor" dedi.

Bornova Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı ikinci oturumunda, Bornova Belediyesi'nin 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı görüşüldü. Bornova Belediyesi'nin 2022 yılı gelir bütçesi 793 milyon 778 bin 632 TL olarak gerçekleşirken gider bütçesi ise 818 milyon 678 bin 698 TL oldu. Gelir bütçesi yüzde 102.03 olarak, gider bütçesi yüzde 94.21 olarak gerçekleşti.

121 MİLYON DEVRETTİ

Bornova Belediyesi 2022 Mali Yılı Kesin Hesabı hakkında kapsamlı bir sunum yapan Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, borçlarının olmadığını ve faiz ödemediklerini, banka hesaplarında da 121 milyon 769 bin 27 TL 61 Kuruş nakit mevduatın 2023 yılına devrettiğini belirterek, başta meclis üyeleri olmak üzere bu tablonun oluşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

HEDEF 2024'TE DE BORÇSUZ BELEDİYE

2022 yılı itibariyle Bornova Belediyesi'nin çalışanlarına ya da piyasaya herhangi bir borcunun olmadığını söyleyen Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ, "Kasamızda paramız var. 2024 yılına da borçsuz geçmemiz önceliğimiz. Oluşturduğumuz mali disiplin sayesinde söz verdiğimiz bütün yatırımları yaptık" dedi.

REKABETÇİ YAPI, STOK YÖNETİMİ, KONTROLLÜ ÇALIŞMA

2022 yılında 131 milyon liralık yatırım yapıldığını, mal ve hizmet alımlarının tutarının da 54 milyon lira tuttuğunu belirten Başkan İduğ, "Mal ve hizmet alımlarının 2019 yılındaki tutarı 46 milyon liraydı. Türkiye'nin ekonomisi ortada. Aynı hizmeti hatta daha fazlasını vererek, üç yıl sonra, bugünün rakamlarıyla 2022 yılında 56 milyon lira olarak sonuçlandırdık. Bunun arkasında rekabetçi yapımız, stok yönetimi ve kontrollü bir çalışma var. Bu rakamlar Bornova Belediyesi'nin bütçesini ne kadar doğru kullandığını ortaya koyuyor" diye konuştu.