Borlease Otomotiv halka arz oluyor

Uzun dönem araç kiralama firması Borlease Otomotiv'in halka arz için yaptığı başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı.

2013 yılından bugüne filo kiralama alanında kapasitesini ekonomik, esnek ve uygun çözümlerle artıran Borlease Otomotiv, yaklaşık 7 bin adetlik araç filosuyla Türkiye'nin yenilikçi filo kiralama şirketleri arasında yer alıyor.

2019'da SIXT rent a car'ın Türkiye temsilciliğini bünyesine katarak araç kiralama sektörünün uzun ve kısa dönem olmak üzere iki alanında da konumunu güçlendiren Borlease, halka arzdan elde edeceği geliri önemli oranda büyüme yatırımlarına ayıracak.

Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da #BORLS koduyla işlem görecek olan şirketin halka arzı, Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. liderliğinde Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. eş liderliğinde oluşturulan konsorsiyum tarafından gerçekleştirilecek.

Halka arzdan sağlanacak fon yüzde 65-70 oranında taşıt alımı ve yeni yatırımların finansmanına, yüzde 30-35 oranında ise işletme sermayesi ve mevcut kredilerinin geri ödemesinde kullanılacak. Şirketin toplam 47 milyon payı halka arz edecek. Halka arzda bu miktarın üzerinde talep gelmesi durumunda 4 milyon 700 bin adet pay da ek satışa konu olabilecek.

Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca Borlease paylarına yönelik olarak hakim ortak tarafından 1 yıl boyunca herhangi bir hisse satışı yapılmayacak. Ayrıca, yine Şirket paylarının Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca, bedelli ve bedelsiz sermaye artırımları da dahil olmak üzere Şirket paylarının dolaşımdaki pay miktarının artmasına yol açacak şekilde satışa veya halka arza konu edilmeyecek.

Borlease Otomotiv halka arz büyüklüğü yaklaşık 1,2 milyar lira olacak. Ek satış olması durumunda 1,3 milyar lira büyüklüğe ulaşacak arz kapsamında fiyat 25,29 lira olarak belirlendi. 47 milyon nominal lira tutarındaki halka arzın 28 milyon 200 bin nominal lira tutarındaki kısmı sermaye artırımı, 18 milyon 800 bin nominal lira tutarındaki kısmı ise ortak satışı yolu ile gerçekleştirilecek. Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 27,86 olarak planlanıyor. Ek satışın gerçekleşmesi durumunda bu oran yüzde 30,65 düzeyinde olacak. Borlease paylarının işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün boyunca Ziraat Yatırım tarafından fiyat istikrarı işlemlerinin uygulanması planlanıyor.

Halka arz ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Borlease Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Cem Hancan, şu ifadeleri kullandı:

"Borlease Otomotiv A.Ş. uzun dönem operasyonel kiralama faaliyetlerini 'Borlease' markası ile, kısa dönem günlük kiralama faaliyetlerini ise yüzde 100 bağlı ortaklığı Artı Seyahat Acentesi Tekstil San.ve Tic. A.Ş.'nin Türkiye franshise'ı olduğu "Sixt rent a car" markası ile sürdürmektedir. Borlease tarafında uzun dönem araç kiralamada filo yaklaşık olarak 2 bin araç ve Sixt rent a car tarafında günlük kiralama alanında ise yaklaşık olarak 7 bin aracın üzerinde bir filomuz mevcut.

Biz gerek uzun dönem filo kiralama alanında kurumsal müşterilerde, gerekse günlük araç kiralamada bireysel müşterilerde çok önemli iki markayı bünyemizde bulunduruyoruz. Sektörde bilinirliği, araç kapasitesi, hizmet kalitesi en yüksek firmalardan biriyiz. Bu da bizi en çok tercih edilen firmalardan biri haline getirdi.

Aktif büyüklüğümüz 2023 ilk yarı itibari ile yaklaşık 3 milyar 300 milyon liraya yükseldi. Net borçluluğumuz, aktif büyüme hızımıza göre daha az artış göstermekte, bu durumda şirketin öz kaynakları ile güçlü şekilde büyüdüğüne işaret etmektedir. Şirketin sahip olduğu ve faaliyet kiralamasına konu ettiği varlıklarının değeri yaklaşık 5 milyar liraya ulaşmıştır. Yılsonu itibarıyla yaklaşık 2,5 milyar lira ciro ve yüzde 18 seviyelerinde net kar hedefliyoruz."

Uzun vadeli kiralama alanında sektörün 2023 yılının ilk yarısı 246 bin araca ulaştığının bilgisini veren Hancan, "2017 yılında 365 bin adet araç ile tarihi zirvesindeydi. O yıldan bugüne yıllık ortalama yüzde 7,7 küçülme yaşıyor. Bu daralmada döviz ile kiralamanın kısıtlanması ve pandemi sonrası araç arzında ve tedarikinde yaşanan problemler etkili oldu. 2022 yılında bu daralmanın artık sona erdiğini ve sektörünün 246 bin araçta yukarı şekilde ivmelendiğini görüyoruz. 2018 yılından itibaren sektörde alınan araçların sayısı satılan araç sayısından az olurken, bu yıl alınan araç sayısı satılan araç sayısını geçti. Şirketleri araç kiralamadan, araç satın alımına yönlendiren nedenlerin artık geride kaldığını ve araçlardan elde ettikleri karları realize ederek yeniden kiralamaya yöneldiklerini görüyoruz. Kısa dönem kiralama sektörüne baktığımızda ise, araç parkı sayısının 2022 yılında ortalama 60-65 bin düzeyinde seyrettiği tahmin edilmektedir. Kısa dönem kiralama alanında araçların doluluk oranlarının yıllık ortalaması yüzde 70 olarak gerçekleşmiş, yani araçlar aylık ortalama 21 gün kiralanmıştır. Sixt Rent A Car olarak biz kısa dönemde sektör doluluk oranının biraz üzerindeyiz. Pazar payımız 2022 yıl sonu itibarıyla yüzde 7-7,5 seviyesinde. 2019-2022 yılları arasında 105 ülkede hem müşteri memnuniyeti hem de döviz bazında ciroda en iyi gelişim gösteren franchise ülkesi olduk. Aynı yıl 122 binden fazla farklı müşteriye hizmet verirken, müşterilerimizin yüzde 45'inin birden fazla kez araç kiralamasını karşıladık" diye konuştu.

Pandemi sonrasında filo kiralama alanında 2017'den beri devam eden uzun dönem araç parkındaki düşüşün durduğunu gözlemlediklerini dile getiren Hancan, "Trendleri, müşteri beklentilerini çok yakından takip ediyor ve çok hızlı karşılık veriyoruz. Çok zor geçen bir dönemi hem karlılığımızı hem kapasitemizi artırarak geride bıraktık. 1 günden 47 aya kadar kiralama taleplerine yanıt veren bir yapıya sahibiz. Türkiye'nin 7 bölgesinden de kiralama geliri elde ediyoruz. Bu kapasitedeki nadir firmalardan birisiyiz. 2020'de yaklaşık 283 milyon lira olan kiralama gelirimizi 2022 sonunda yaklaşık 736 milyon TL'ye ulaştırdık. 2023 yarıyıl itibari ile 470 milyon liraya ulaşan kiralama gelirlerimizi yılsonu itibari 1 milyar 200 milyon lira seviyesine ulaşmasını ve önceki yıla oranla yüzde 60'ın üzerinde bir büyüme ile sonuçlanması bekliyoruz. Bu da, süreçleri okumada ve doğru adımları atmada başarılı olduğumuzu gösteriyor. Kurumsal araç kiralama tarafında Türkiye'nin önemli ulusal ve uluslararası firmalarına, holdinglerine hizmet veriyoruz. Kurumsal alanda uzun yıllardır sürdürdüğümüz işbirliklerimiz var. Müşteri memnuniyetinde kendimizi çok önemli bir noktaya taşıdık. Bireysel müşteri tarafında ise Sixt Rent A Car ile hava trafiğinin yüzde 90'ınının gerçekleştiği havaalanlarında varız. Sixt Rent A Car Türkiye ağını genişleteceğiz. Karlılığımızı artıracak yüksek kapasiteli lokasyonlarda kendimiz yer alacağız. Yine yüksek potansiyeli olan ve lokal olarak daha güçlü olacağına inandığımız iş ortakları ile de alt bayilik sistemini geliştirerek büyümeyi hedefliyoruz. Alt bayilerimizi ilk etapta 9'dan 20'ye çıkarmayı planlıyoruz" dedi.

Halka arzı stratejik bir dönemde gerçekleştirdiklerini savunan Hancan, "Pandemi ve sonrasındaki zorlu dönemi doğru adımlarla geride bıraktık. Her şeye rağmen büyümeye devam ettik ve bu zorlu dönemde karlılığımızı sürdürdük. Şimdi sektörün ertelediği potansiyelini harekete geçireceği bir döneme en hazır firmalardan biri olarak gireceğiz. Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK'nın ya da Borsa'nın herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren onaylı İzahname ve Satış Duyurusu KAP'ta (kap.org.tr), Borlease Otomotiv A.Ş.'nin (borlease.com.tr), Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş.'nin (tskb.com.tr), Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin (ziraatyatirim.com.tr) ve Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin (yf.com.tr) sitelerinde yayımlanacaktır. Yatırım kararlarının belirtilen adreslerde yayımlanacak olan onaylı İzahname ile Satış Duyurusu'nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı. - ANKARA