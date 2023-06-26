Borçka'da Vatandaşlar ve Esnaf Ekonomik Krizden Şikayetçi

UĞUR İSTANBULLU

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Artvin'in Borçka ilçesinde yaşayan vatandaşlar hayat pahalılığından, esnaf ise iş yapamamaktan şikayet etti. Borçka'da terzilik yapan İlker Şentürk, "Ben, 25 yıldır ceket dikmeyi unuttum. Önceden ben bayramlarda günlerce sabahlara kadar takım elbise dikerdim ve konfeksiyon işi çıkınca terzilik bitti" dedi. Emekli vatandaş Ali Yılmaz ise "Emekliyim ve sürünüyoruz. Emekliyim, lokantada rahatça gidip çocuklarımla yemek yiyemiyorum. Tatili zaten unuttuk. Artan fiyatlar yüzünden bu sene kurban da kesemeyeceğim zaten" diye konuştu.

Borçka'da esnaf ve vatandaşlar, ekonomik kriz nedeniyle yaşadıkları sorunları Kurban Bayramı öncesinde ANKA Haber Ajansı'na anlattı. Borçkalı bir vatandaş, "Yarı yarıya zam yaptılar. Recep Tayip Erdoğan, Rize'ye geldi, çaya zam verdi ve o zamma göre de vatandaş yarı yarıya zam yaptı. Şu kadar bardak çay 5 lira ve pahalı. Bakın, burada dışarda oturuyorum ve içeri girince çay içmek zorunda kalıyorum" dedi.

"YERLİ ESNAFIN 5-6 AY ÖMRÜ KALDI"

Borçkalı manav ise şunları söyledi:

"Gariban bir esnafım ben. Esnaf uzatmaları oynuyor bu ülkede. Millet cebelleşiyor ve esnaf diye bir şey kalmayacak kardeşim. 5-6 ay daha böyle kalır, sonrasında da kalmaz artık. Sebze fiyatları şu anda iyi diyelim. Vatandaş bir kilo alacak, yerine birkaç tane alabiliyor ve yapacak bir şey, yok ne yapalım? Şu anda alabilen alabiliyor, gerisi alamıyor ama sebze fiyatları şu anda diptedir eskiye göre. İnsanların alım gücü sıfır diyebiliriz ve eskiden satıyorduk. Mesela 30 kasa domatesi üç güne, şimdi ise 3 kasa domatesi 3 güne satabiliyoruz. İşte bugüne geldik. Şunu da söylemek istiyorum; zincir marketler, küçük marketleri bitirdi. Adamcağız, domates bitecek ve 250 kuruş için onu bekliyor. Yani 250 kuruş için 2 kilometre gidip oradan alıp geliyor ve yerel esnaf batıyor ve bu gidiş yerel esnafın sonudur. Yani şöyle söylemek istiyorum; bizim gibi yerel esnafın sonu geldi ve biz sonları oynuyoruz."

"BORÇKA'DA 23 TERZİDEN SADECE 3 TANE TERZİ KALDI"

Borçkalı terzi İlker Şentürk ise şöyle konuştu:

"55 senelik esnafım Borçka'da. 55 senedir de İstanbul'u geziyorum ve bu sene de İstanbul'u bıraktım, artık gitmiyorum. 3 bin liraya gidip geliyordum ve bizim kazandığımız parayla İstanbul'a artık gidip gelinmez. Eskiden gidip çekle alabiliyorduk malzeme, oysa şimdi 'Parayı verirsen' diyor adam, 'malı gönderirim' diyor ve bitti artık esnaflık. Önceleri 23 tane terzi vardık, şimdi 3 tane kaldık ve 2 tanemiz gidiciyiz. Şurada bir yeğenim var, sadece o kaldı diyebilirim Borçka'da. Ben 73 yaşındayım ve arkadaşım var 74 yaşında, biz maalesef gidiciyiz ve dediğim gibi bir tane kaldı terzi. Vatandaş rağbet gösteriyor ama fermuar, paça, şusu, busu öyle şeyler ve ben 25 yıldır ceket dikmeyi unuttum. Önceden bayramlarda günlerce sabahlara kadar takım elbise dikerdim ve konfeksiyon işi çıkınca terzilik bitti."

"BORÇKALI EMEKLİ LOKANTADA YEMEK YİYİMEZ HALE GELDİ"

Borçkalı emekli Ali Yılmaz, şunları söyledi:

"Artvin Borçkalıyım, emekliyim ve sürünüyoruz. Emekliyim, lokantada rahatça gidip çocuklarımla yemek yiyemiyorum. Tatili zaten unuttuk. Türkiye koşulları belli ve paramızın değeri dünyada ilk sırada mı bilmiyorum ama gerçekten bu ülkede zor bir süreç yaşıyoruz ve inşallah bu işlerin içinden çıkarız. Her kim bu işin içinden çıkmak isterse de biz onun yanında dururuz. Ekonomiye bakın; burada çay içerken nasıl çay parasını öderiz, onu düşünüyoruz. İşte ekonomi böyle. Eskiden kurbana 5-6 kişi birlikte giriyorduk ve şimdi 10-15 kişi giriyoruz ve yetiremiyoruz. Nasıl olsun? İşte bir tosun olmuş 60 bin lira ve nasıl çıkalım işin içinden? Zaten kurban da kesmeyi düşünmüyorum artık."

"BİR BARDAK ÇAY 5 LİRA OLMUŞ, İÇERİ GİREMİYORUM"

Bir vatandaş, "Yarı yarıya zam yaptılar. Recep Tayip Erdoğan, Rize'ye geldi, çaya zam verdi ve o zamma göre de vatandaş yarı yarıya zam yaptı. Şu kadar bardak çay 5 lira ve pahalı. Bakın, burada dışarda oturuyorum ve içeri girince çay içmek zorunda kalıyorum" dedi.

Borçkalı kasap ise "Et fiyatlarımız; kemiksiz et 300 lira, kemikli 260 lira ve kıymayı da aynı satıyoruz. Yani hazır kıyma satmıyoruz. Alım gücü vatandaşın düştü maalesef ve ödemelerde sıkıntı yaşıyoruz bir miktar, yani işler o kadar iyi değil, sizin anlayacağınız gibi" diye konuştu.