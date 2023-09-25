Borç krizindeki Evergrande, "idari tedbir" nedeniyle yeni tahvil çıkaramayacak

Borç krizindeki Çinli gayrimenkul şirketi Evergrande'nin ödemelerini düzenlemek üzere yeni borç tahvili çıkarmasına izin verilmediği bildirildi.

Evergrande'nin Hong Kong Borsası'na yaptığı bildirimde, Çin Menkul Kıymetler Düzenleme Komisyonu ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun şirketin borç yapılandırması için hazırladığı plana "idari tedbir" koyduğu belirtildi.

Bildirimde, Çinli denetim kurumlarının, şirketin ana iştiraki Hengda Gayrimenkul Grubu'na yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında aldığı "idari tedbir" nedeniyle yeni borç tahvili çıkaramayacağı kaydedildi.

Açıklamanın ardından şirketin hisseleri gün içinde yüzde 24'e kadar değer kaybetti.

Evergrande, 16 Ağustos'ta borsaya yaptığı bildirimde Hengda Grubu'nun, bilgi paylaşımı kurallarını ihlal ettiği şüphesiyle soruşturulduğunu duyurmuştu.

Aynı günlerde şirketin varlık yönetimi birimindeki bazı çalışanların polis tarafından gözaltına alındığı bildirilmişti.

Şirket, ayrıca 12,6 milyar doları (1,7 milyar dolar) bulan borçları nedeniyle alacaklıların açtığı çok sayıda davayla karşı karşıya bulunuyor.

Çin'in en büyük şirketlerinden ve inşaat sektöründe dünyanın en büyük yatırımcılarından olan Evergrande, son iki yılda vadesi gelen yurt dışı borç tahvillerini ödemede birçok kez başarısız olmuştu.

Borçları nedeniyle temerrüde düşen şirket, 17 Ağustos'ta ABD'de iflas koruması için mahkemeye başvurmuştu.

Manhattan İflas Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, borçlarının yeniden yapılandırılması sürecinde şirketi dava etmek veya ABD'deki varlıklarını dondurmak isteyen alacaklılara karşı korunma talep edilmişti.