BonusFlaş ile Hızlı ve Güvenli Erişim Dönemi Başladı

BonusFlaş, Garanti BBVA müşterileri için anlaşmalı uygulamalara girişte hızlı ve güvenli erişim imkanı sağlayan "BonusFlaş ile Giriş Yap" altyapısını hayata geçirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, BonusFlaş ile Giriş Yap özelliğiyle, kullanıcılar dijital uygulamalarda uzun kayıt formları doldurmadan ve ayrı şifre oluşturmadan Garanti BBVA kullanıcı bilgileriyle güvenli şekilde oturum açabiliyor.

Bu kapsamda, Borusan ve EnBW ortak girişimi Borusan EnBW Enerji'nin elektrikli araç şarj çözümü "5", söz konusu sisteme entegre olup kullanıma sunulan ilk mobil uygulama oldu.

BonusFlaş kullanıcıları, daha önce verdikleri bilgi paylaşım izniyle, BonusFlaş hesapları üzerinden söz konusu mobil uygulamaya saniyeler içinde ve güvenli şekilde üye olabiliyor veya oturum açabiliyor.

Türkiye genelinde 449 şarj noktasıyla hizmet veren 5 adlı mobil uygulamada, 2030 yılına kadar bu sayının 3 bine çıkarılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti BBVA Ödeme Sistemleri (GÖSAŞ) Genel Müdürü Kerem Orbay, BonusFlaş olarak kullanıcılara kampanyalar sunmanın yanı sıra dijital hayatlarında kolaylık ve güven sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Orbay, hayata geçirdikleri teknoloji sayesinde uygulamalardaki üyelik formlarının geçmişte kalan bir durum haline geldiğini vurgulayarak, "Bu yeni sistemimiz, farklı uygulamalara tek bir BonusFlaş kimliğiyle giriş yapma imkanı tanıyor. Böylece müşterilerimize hız ve güvenliğin bir arada olduğu kullanıcı dostu bir deneyim, kıymetli bir dijital kolaylık sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Teknolojiye ve kullanıcı deneyimine önem veren Borusan EnBW Enerji ile yeni sistemlerini kullanıma sunmaktan büyük memnuniyet duyduklarına değinen Orbay, "Bu işbirliği, BonusFlaş'ın dijital ekosistemlerde güvenli kimlik sağlayıcısı rolündeki güvenilirliğinin önemli bir göstergesi. Bu özellik, yeni işbirlikleriyle gelişerek daha fazla müşterimizin hayatına dokunmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

"Teknolojiyi kullanıcı deneyimiyle birleştiriyoruz"

Borusan EnBW Enerji Genel Müdürü Enis Amasyalı da elektrikli araç kullanıcılarına kolay, güvenli, güvenilir, hızlı ve sürdürülebilir bir şarj deneyimi sunduklarını aktardı.

Kullanıcı dostu arayüzler ve müşteri öncelikli süreçleriyle herkesin 5'in hizmetlerine kolaylıkla erişebilmesine odaklandıklarına değinen Amasyalı, şunları kaydetti:

"Elektrikli araç kullanıcılarımıza hızlı şarj deneyimi sunarken, şarj etme molasını optimize ederek seyahati kesintisiz hale getirmeyi hedefliyoruz. BonusFlaş ile alanında öncü bu işbirliğimizle, elektrikli araç kullanıcılarımıza zaman kazandıran, güvenliği artıran ve kolay bir dijital deneyim sunmak istedik. Uygulamamıza BonusFlaş ile Giriş Yap özelliği, kullanıcılarımızın şarj hizmetlerimize güvenli şekilde erişmesini sağlarken, verilerin korunması konusunda da yüksek standart getiriyor. Teknolojiyi insana dokunan bir değere dönüştürme yolculuğumuza devam edeceğiz."