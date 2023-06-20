Bomba kulis: Asgari ücreti perşembe günü Erdoğan açıklayacak, masada iki rakam var

7 milyon çalışanı doğrudan, dolaylı olaraksa tüm vatandaşları ilgilendiren asgari ücrete yapılacak zam oranı için nefesler tutuldu. Ankara kulislerine düşen son iddiaya göre asgari ücret zammı perşembe günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Kaynaklar masada 11 bin TL ve 11 bin 500 TL olarak iki rakamın bulunduğunu öne sürüyor.

Milyonlarca vatandaş asgari ücrete yapılacak zam oranına kilitlenirken, rakamın tespit edilmesi adına Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 11.00'de 3. kez bir araya geliyor.

ATALAY: PERŞEMBEYİ BULMAZ DİYE UMUT EDİYORUM

Asgari ücrette rakamın görüşüleceği toplantı öncesinde dün akşam saatlerinde Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Atalay "Perşembeyi bulmadan bir neticeye varılacağını umut ediyorum. Taleplerimizi sayın Cumhurbaşkanımıza ilettim. Perşembeyi bulmaz diye umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

İDDİA: ERDOĞAN PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLAYACAK

Atalay'ın açıklamaları kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, bugün Ankara kulislerine yeni bir iddia daha düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni asgari ücreti 22 Haziran Perşembe günü Beştepe'de düzenleyeceği basın toplantısıyla duyuracağı öne sürülüyor.

MASADA İKİ RAKAM VAR

Gözler Erdoğan'ın yapması muhtemel açıklamasına çevrilirken masada ise iki rakamın telaffuz edildiği aktarıldı. Yeni asgari ücretin 11 bin TL ya da 11 bin 500 TL olması bekleniyor.