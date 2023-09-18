Bolu Ticaret İl Müdürlüğü Kırtasiye ve Okul Ürünleri Fiyat Denetimi Yaptı

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik haksız fiyat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde haksız fiyat artışı ve yerli üretim logolu ürünlere de incelendi.

Bolu Ticaret İl Müdürlüğü yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik haksız fiyat ve fiyat etiketi denetimi gerçekleştirdi.

Bolu'da kırtasiye ürünleri satan iş yerleri ve marketlerde Bolu Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri denetim yaptı. Yetkililer tarafından öğrencilerin sıklıkla kullandığı ürün ve markalar üzerinde fiyat karşılaştırmaları yapılarak her ürün tek tek kontrol edildi. Denetimlerde haksız fiyat artışı ve yerli üretim logolu ürünlere de incelendi.

Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, tüketicilerden karşılaştıkları şikayetlerini "ALO 175" Tüketici hattına, Haksız Fiyat Artışı Şikayet Sistemine (HFA), Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) veya yazılı olarak Ticaret İl Müdürlüğüne iletebilecekleri aktarıldı. - BOLU