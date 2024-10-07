Üye Girişi
Haberler

Bolu pazarında kanlıca mantarı izdihamı

Bolu pazarında kanlıca mantarı izdihamı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da 200 liradan satılan kanlıca mantarları, 100 liraya düşünce büyük bir ilgi gördü ve dakikalar içinde tükendi. Müşterilerin yoğun talep gösterdiği mantar, pazar alanında izdihama yol açtı.

Bolu'da pazarda 200 liraya satılan kanlıca mantarı 100 liradan satışa sunulunca dakikalar içinde tükendi. Mantar almak isteyen vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu.

Bolu'da her pazartesi günü İhsaniye Mahallesi'ne kurulan pazar alanında kanlıca mantarları satışa sunulmaya başlandı. Son yağan yağmurların ardından ormanlarda kanlıca mantarı bolluğu oluştu. Çorum'dan topladıkları mantarları Bolu pazarında 100 liradan satışa sunan Ercan Kel'in ürünleri dakikalar içerisinde tükendi. Bolu pazarında 180-200 lira arasında satılan mantarın 100 liradan satışa çıktığını gören vatandaşlar adeta izdiham oluşturdu.

Müşterilerin taleplerine yetişemeyen satıcı Ercan Kel, "Acele ediyorlar mantar çok" dedi.

Mehmet Ulusoy, "Geçen hafta 200 liraydı, bu hafta 100 lira. Vatandaşlar kapış kapış alıyor. Yesin vatandaş" diye konuştu.

Mantarın fiyatının ucuz olduğu için aldığını ifade eden bir vatandaş ise "100 liradan aldık. Kimisi 180, kimisi 200 lira diyor" şeklinde konuştu. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

bolu

Tekirdağ'da istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

Tekirdağ'da cinsel istismara uğrayan Sıla bebekten acı haber

 Recai Kutan 94 yaşında hayatını kaybetti

Türk siyaseti bir ekol ismini daha kaybetti

 Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma

Vatandaşa domuz eti yediren firmadan din, devlet ve bayraklı savunma
Hamas, 7 Ekim saldırılarının yıl dönümünde Tel Aviv'e füze saldırısı başlattı

İsrail katliamının yıl dönümünde Tel Aviv'de siren sesleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 7 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Recai Kutan kimdir? Recai Kutan ne zaman öldü, hastalığı neydi? Recai Kutan öldü mü, neden öldü? Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanı Recai Kutan'ın hastalığı nedir? SON DAKİKA: Hamas, Tel Aviv'e mi saldırıyor? Gaziantep su kesintisi sorgulama! 7 Ekim GASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Gaziantep su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı başvurusu! 2025 Jandarma Genel Komutanlığı başvuruları başladı mı? Başvuru ekranı Incel ne demek? Semih Çelik Incel olayı nedir? A101 AKTÜEL KATALOĞU 10 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU 8 EKİM Bim'de hangi aktüel ürünler var? 8 Ekim Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gazze'de 1 yılda neler oldu? Gazze'de kaç kişi öldürüldü? Marmaray arızalandı mı, neden kapalı? Marmaray Sirkeci-Ayrılıkçeşmesi-Suadiye hattı ne zaman açılacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.