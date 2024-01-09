Bolu Orman Bölge Müdürlüğü, Orman Köylülerine Destek Sağlıyor

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk orman köylülerinin yerinde istihdamının sağlanması ve gelirlerinin arttırılması için ekonomik amaçlı ORKÖY dahilinde süt sığırcılığı ve fenni arıcılık alanlarında gelirlerini artıcı 289 bin lirası hibe olmak üzere toplam 1 milyon 444 bin lira destek kredisi verdiklerini belirtti.

Ekonomik amaçlı olarak süt koyunculuğu ve süt sığırcılığı gibi hayvancılık desteklerinin faizsiz olduğunu vurgulayan Mahmut Şentürk Düzce'de 9 aileye 2 baş süt sığırcılığı projesiyle 241 bin lirası hibe olmak üzere 1 milyon 204 bin lira ve 3 aileye 30 kovan fenni arıcılık projesiyle 48 bin lirası hibe olmak üzere 240 bin lira kredi desteği verdiklerini ifade etti.

İhtiyaç doğrultusunda orman köylüleri için projeler geliştirerek daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösterdiklerini belirten Şentürk ferdi desteklerle orman köylüsünün refah seviyesini iyileştirmenin, ormanlar üzerindeki baskıyı azaltmanın ve istihdam oluşturarak gelir elde etmelerinin amaçladığını dile getirdi.

Şentürk, 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini ifade etti. - DÜZCE