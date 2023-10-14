Bolu'da son 3 yılda ekim kapasitesi 2 katına çıkan 'Yağlık Ayçiçeği' hasat dönemi geldi. Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen tarla günü etkinlikleriyle, Bolulu çiftçilerin bu yıl 29 bin dekar alana ektiği ayçiçeklerinin biçimine başlandı.

Bolu'nun yeni gözdesi: 'Yağlık ayçiçeği'

3 yılda üretim 2 katına çıktı

BOLU - Bolu'da son 3 yılda ekim kapasitesi 2 katına çıkan 'Yağlık Ayçiçeği' hasat dönemi geldi. Düzenlenen tarla günü etkinlikleriyle, Bolulu çiftçilerin bu yıl 29 bin dekar alana ektiği ayçiçeklerinin biçimine başlandı.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Bolu'nun Karamanlar köyünde tarla günü düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilerin üretimi artırması için Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi olumlu netice alındı. Proje çerçevesinde, yağlık ayçiçeği ekim alanları Bolu'da son 3 yılda 29 bin dekara çıktı. 2020 yılında 15 bin 700 dekar alana ekilen ayçiçekleri 29 bin dekar alana ulaştı.

Hasat zamanı gelen ayçiçekleri düzenlenen etkinlik sonrasında biçildi. İlk hasat için biçerdövere binen Bolu Valisi Erkan Kılıç, hasadı yakından izledi.

"Yağlık ayçiçeği üretimi günden güne artarak devam etmektedir"

Yağlık ayçiçeğinin Bolu'da yıllara göre artış gösterdiğini belirten Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projelerimiz sayesinde Bolu ilimizde var olan ürün desenimize yağlık ayçiçeği üretimi de girmiş olup yıllara göre ekiliş alanımız günden güne artarak devam etmektedir 2020 yılında 15 bin 700 dekar ekilişi olan alanımız 2023 yılında 29 bin dekarlara ulaşmıştır. Böylece stratejik öneme sahip ve arz açığı olan bir ürünün ilimizde de üretimi sağlanmıştır. Çiftçilerimize ve ilimize hayırlı olsun" dedi.