Bolu'daki turizm merkezleri bayramda 63 bin 845 ziyaretçiyi ağırladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bolu'daki turizm merkezleri bayramda 63 bin 845 ziyaretçiyi ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
 - Güncelleme:
Bolu'daki turizm merkezleri bayramda 63 bin 845 ziyaretçiyi ağırladı

Bolu'nun gözde turizm merkezleri Kurban Bayramı tatili boyunca 63 bin 845 ziyaretçiyi ağırladı.

Bolu'nun gözde turizm merkezleri Kurban Bayramı tatili boyunca 63 bin 845 ziyaretçiyi ağırladı.

Türkiye'nin en gözde doğa turizm merkezlerine sahip olan Bolu, Kurban Bayramı tatili boyunca binlerce tatilciyi ağırladı. Tatillerini doğayla iç içe geçirmeyi tercih eden tatilcilerin en fazla rağbet gösterdikleri yer Abant Milli Parkı, Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı oldu. Tatil boyunca Abant Milli Parkı'nı 27 bin 740, Gölcük Tabiat Parkı'nı 23 bin 164 ve Yedigöller Milli Parkı'nı 9 bin 616 kişi ziyaret etti. Mudurnu ve Göynük ilçelerindeki Sünnet ve Sülüklü gölleri ile Aladağlar bölgesinde bulunan Göksu ile Kıbrıscık ilçesindeki Karagöl tabiat parkları da toplam 3 bin 325 kişiyi ağırladı. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Kurban Bayramı Bolu Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title