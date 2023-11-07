Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılan bölümü açıldı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli'nin açılışını yaparak, "23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Otoyolun Ankara istikametine erişim sağlayan platformunda 3 bin 25 metrelik tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık. Tünel portalının uzatılması ile meydana gelebilecek olası bir heyelanın, ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtik. Yine 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi ile derzlerin üzerine sıvı membran uygulaması yaptık" dedi.

Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı ile Abant gişeleri arasındaki 23 kilometrelik kısmındaki viyadüklerdeki derz çalışmaları ile Bolu Dağı Tüneli'nin heyelan riskine karşı 90 metre uzatılmasına yönelik çalışmalar tamamlandı. Çalışmaların tamamlanması ile 25 Eylül'de ulaşıma kapatılan Ankara istikameti, törenle yeniden açıldı. Bolu Dağı Tüneli girişinde düzenlenen törene Bakan Uraloğlu, Bolu Valisi Erkan Kılıç, protokol üyeleri, Karayolları yetkilileri ve işçiler katıldı.

'EN ÖNEMLİ ÇALIŞMALARDAN BİRİ'

Törende konuşan Bakan Uraloğlu, "Artık iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar, insanlığın ortak meselesi oldu. Hatırlarsanız bu yıl temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Giresun gibi Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşadık. Bu önlem ve çalışmaların en önemlilerinden biri, hiç şüphesiz Bolu Dağı geçişiydi ve çalışmalarımızı tamamladığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum. İstanbul ile Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinin Ankara istikametinde 25 Eylül 2023 Pazartesi günü trafiğe kapatarak çalışmalara başlamıştık" dedi.

'ÖNCEKİ OLUMSUZLUKLARI YAŞAMAYACAĞIZ'

Çalışmalara ilişkin detaylı bilgi veren Uraloğlu, "Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli'nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Otoyolun Ankara istikametine erişim sağlayan platformunda 3 bin 25 metrelik tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık. Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık. Tünel portalının uzatılması ile meydana gelebilecek olası bir heyelanın, ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtik. Yine 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi ile derzlerin üzerine sıvı membran uygulaması yaptık. Orta refüjdeki beton bariyerleri de 3 kilometre boyunca yeniledik. Bundan sonra olası bir yoğun yağış döneminde, bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Bolu Dağı geçişinde bu nedenlerden dolayı trafik kesintisi görmeyeceğiz" diye konuştu.

'ULAŞIM SÜRESİNİ 2 DAKİKAYA DÜŞÜRECEĞİZ'

Son 21 yılda Bolu'nun ulaşım ve iletişim altyapısına 30 milyar TL'nin üstünde yatırım yaptıklarını açıklayan Uraloğlu, "Bölünmüş yol uzunluğunu 173 kilometreden 301 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 428 kilometreye çıkardık. Çok yakında Bolu ilimizin transit yükünü azaltacak, trafiği düzenleyecek Güney Çevre Yolu'nun da resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Mevcut yol üzerinden sinyalize kavşaklarla dur-kalk yaparak 15 dakikada katedilen güzergahtaki ulaşım süresini çevre yolumuz ile 2 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan 88 milyon lira, akaryakıttan 22 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 110 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 2,7 ton azaltacağız" dedi.

'ORTA ANADOLU OTOYOLU'NU İNŞA ETMEYİ PLANLIYORUZ'

Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Geçen yıl hizmete açtığımız Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kesimi ile İstanbul-Akyazı arasındaki yoğunluğu rahatlattık. Şimdi de güzergahın Akyazı ile Ankara arasında kalan kesiminde Orta Anadolu Otoyolu'nu inşa etmeyi planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolu'muzu 225 kilometresi ana gövde, 51 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 276 kilometre uzunluğunda tesis edeceğiz. Trafiğe 3 gidiş, 3 geliş olmak üzere toplam 6 şeritle hizmet vermesini planlıyoruz. Orta Anadolu Otoyolu ile Kuzey Marmara Otoyolu'nun, Ankara-Niğde Otoyolu'na daha hızlı bağlantı tesis edeceğiz. Ayrıca afet ve acil durumlar için ikinci bir alternatif yol inşa etmiş olacağız."

Uraloğlu ile beraberindekiler, daha sonra Bolu Dağı Tüneli'nin uzatılan bölümünde incelemelerde bulundu.