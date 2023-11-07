Bolu Dağı Tüneli 90 Metre Uzatılarak Hizmete Açıldı

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmalar tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, muhtemel heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçildiğini belirtti.

90 metre uzatılan Bolu Dağı Tüneli törenle hizmete açıldı

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Uraloğlu: "Muhtemel heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtik"

BOLU - Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli'nde yapılan çalışmalar tamamlandı. Açılış törenine katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Muhtemel bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtik" dedi.

Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından biri olan TEM Otoyolu'nun Bolu geçişinde 44 gün süreyle yapılan olan onarım çalışması tamamlandı. Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında (Bolu Dağı Tüneli dahil) kalan 23 kilometrelik kesimde, tünel portallerinin çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 viyadükte 5 derz değişimi yapıldı. Bolu Dağı Tüneli'nde tamamlanan çalışmaların ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bölgeye gelerek incelemelerde bulundu ve açılış töreni gerçekleştirildi. Kaynaşlı Kavşağı'ndan otoyolun Ankara istikameti saat 12.00 itibariyle trafiğe 44 günün ardından açılacak. Öte yandan tünelin İstanbul istikametinde ise önümüzdeki yıl aynı çalışmanın yapılacağı öğrenildi.

"Daha radikal kararlar alacağız"

Törende konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere özellikle son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıyor, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilerine maruz kalıyoruz. Artık iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi oldu. Hatırlarsanız bu yıl temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Ordu, Giresun gibi Karadeniz Bölgesi'nin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere; 'Bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız. Daha radikal kararlar alacağız ve teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle önlemleri artıracağız' demiştik. Bu önlem ve çalışmaların en önemlilerinden biri hiç şüphesiz Bolu Dağı geçişiydi ve çalışmalarımızı tamamladığımızı belirtmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

"Daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız"

Yapılan çalışmalar neticesinde muhtemel heyelan sebebiyle Bolu Dağı Tüneli'nde ulaşımda herhangi bir aksama yaşanmayacağını ifade eden Bakan Abdulkadir Uraloğlu, "İstanbul ile Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinin Ankara istikametinde 25 Eylül 2023 Pazartesi günü trafiğe kapatarak çalışmalara başlamıştık. Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli'nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çok önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformunda 3 bin 25 metrelik tünel portalını çelik konstrüksiyon olarak 90 metre uzattık. Tünelin toplam uzunluğunu 3 bin 115 metreye çıkardık. Böylece tünel portalının uzatılmasıyla meydana gelebilecek muhtemel bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçtik. Yine 3 viyadükte 5 derz değişimi ile derzlerin üzerine sıvı membran uygulaması yaptık. Orta refüjdeki beton bariyerleri de 3 kilometre boyunca yeniledik. İnşallah bundan sonra muhtemel bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Bolu Dağı geçişinde bu nedenlerden dolayı trafik kesintisi görmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bolu'nun ulaşım ağının gelişmesine büyük önem veriyoruz"

Bolu'ya yapılan yatırımlara da değinen Bakan Uraloğlu, "İstanbul ve Ankara arasında önemli bir geçiş noktası olması sebebiyle Bolu'nun ulaşım ağının gelişmesine büyük önem veriyoruz. Son 21 yılda Bolu'nun ulaşım ve iletişim altyapısına 30 milyar liranın üstünde yatırım gerçekleştirdik. Bölünmüş yol uzunluğunu 173 kilometreden 301 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 192 kilometreden 428 kilometreye çıkardık. Çok yakında Bolu ilimizin transit yükünü azaltacak, trafiği düzenleyecek Güney Çevre Yolu'nun da resmi açılışını gerçekleştireceğiz. Mevcut yol üzerinden sinyalize kavşaklarla dur-kalk yaparak 15 dakikada kat edilen güzergahtaki ulaşım süresini çevre yolumuz ile 2 dakikaya düşüreceğiz. Zamandan 88 milyon lira, akaryakıttan 22 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 110 milyon lira tasarruf edeceğiz. Karbon emisyonunu da 2,7 ton azaltacağız" diye konuştu.