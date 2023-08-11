Bolu'da Üretilen 1 Milyon Yavru Pullu Sazan Balığı Ankara'daki Göllere Salınıyor

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 2023 yılı balıklandırma programı kapsamında üretilen 1 milyon yavru pullu sazan balığını Ankara'daki göl ve göletlere salıyor.

Bolu'da üretimi yapılan 1 milyon yavru pullu sazan balığı, Ankara'daki göl ve göletlere salınacak.

Bolu Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İl Müdürlüğüne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde 2023 yılı balıklandırma programı kapsamında 5 milyon adet yavru pullu sazan balığı hedefi doğrultusunda üretilen yavruların ilk hasadının gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Tarım ve Orman Bolu İl Müdürü İzzet Murat'ın şu ifadelerine yer verildi:

"2023 hedeflerimiz doğrultusunda 5 milyon yavru sazan balığını belirli bir olgunluğa kadar burada büyütüyoruz. Doğaya, göletlere salınma olgunluğuna geldiğinde ilimiz ve çevre illerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, dere, gölet, barajlara salınmak üzere il müdürlüklerine balıkları teslim ediyoruz. Yani ilimizdeki ve çevre illerin balıklandırılması için doğaya salmış oluyoruz. Bu bağlamda üretilen yaklaşık 1 milyon yavru sazanımız Ankara İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmiştir."