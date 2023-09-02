Bolu'da Pazarcı Esnafı Zincir Marketlere Tepki Gösterdi

- Bolu'da pazarcı esnafından tepki

Pazarın kurulduğu alanlarda tezgahlarını genişleten zincir marketler, esnafın tepkisine sebep oldu

Oda başkanı Mustafa Altundal: "Esnafımla uğraşacak adamın alnını karışlarım"

BOLU - Bolu'da pazar alanlarının içerisinde bulunan zincir marketlerin fiyat düşürmesi ve tezgahlarını yola çıkartmasına pazarcı esnafı tepki gösterdi. Bolu Manavcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altundal, "Zincir marketin 24 tane şubesinde domates 16 lira, pazarın kurulduğu alanda 8 lira. Ayrıca da yolları işgal ediyorlar" diye konuştu.

Haftanın belirli günlerinde Bahçelievler, Sümer, İhsaniye ve Karaçayır mahallelerine kurulan semt pazarlarında satış yapan emekçi esnaf, pazar alanı içerisinde bulunan zincir marketlere tepki göstererek zincir marketin önünde toplandı. Pazarın giriş yolunu domates tezgahı ile kapatan Bolu Manavcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altundal, pazarcı esnafı ile birlikte açıklama yaptı. Başkan Altundal, "Zincir marketin 24 tane şubesinde domates 16 lira, pazarın kurulduğu alanda 8 lira. Ayrıca da yolları işgal ediyorlar. Neymiş işgaliye bedeli ödüyorlarmış. Bize Valiliğin oradan yer gösterin bizde bedelini ödeyelim tezgah açalım o zaman" dedi.

"Esnafımla uğraşacak adamın alnını karışlarım"

Bahçelievler Mahallesi'nde kurulan semt pazarı içerisinde bulunan bir zincir marketin domates fiyatının bir günde yarıya düşürdüğünü ve tezgahlarının kaldırımlarını işgal ettiğini belirten Bolu Manavcılar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altundal, "Biz pazarcı esnafı olarak, işimizde gücümüzde olan esnaflarız. Bizim mesleğimiz zor. Herkesin mesleği zor, ama inanın bizim mesleğimiz diğer meslek dallarına göre çok zor. Bizim gecemiz, gündüzümüz, kışımız yok. Biz zor şartlarda para kazanıyoruz. Benim esnafımın işiyle, aşıyla, gücüyle uğraşacak adamın alnını karışlarım. Bu ne rezillik ya? Bu ne ayıp ya? Gözü olanın gözü çıksın. Zincir marketin başımızın üstünde yeri var. Bolu'da 24 tane şubesi var. Çalışan bizim Bolulular. Allah bin kere razı olsun. 50-100 bin çeşit ürün satıyorsun. 24 tane şubede domatesi 16 liradan satıyorsun, bugün burada 8 lira. Bu ne ya? Dün de bu şubede 15 liraydı abi. Türkiye'deki bütün illerde marketlerin, manav reyonları, sebze reyonları içeride olur. Ama nedense bizim Bolu'da yolun ortasında. Adam otobüs durağını kapatmış. Sebze meyve dökmüş ya. Neymiş? İşgal parasını alıyormuş. Bana valilik önünden yer belirtsin de bedelini ödeyelim biz de açalım. Benim esnafım 10 santimetre ileri çıksın zabıta gelir" dedi.

"Biz her hafta gerekirse pazar açmayız"

Bolu Valiliği, Bolu Belediyesi ve İl Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına seslenen Başkan Altundal, "Buradan valiliğe de sesleniyorum, belediyeye de sesleniyorum. Bir denetim yapsınlar. Dün 16 lira olan domates bir gün 8,95 liraya nasıl indi? Bana bunun bir açıklamasını bir yapın. Buradan Ticaret ve Sanayi Odası'na da sesleniyorum. Dün 16 liraya satılan domates bir gün de 8,95 liralara nasıl satılıyor? Bizim şikayetimiz bu. Marketler manav reyonları içeri alsın. Biz her hafta gerekirse pazar açmayız. Yani biz ekmeğimizin peşindeyiz. Biz müşterilerimizden özür diliyoruz. Yani şu yaptığımız bize yakışmıyor. Biz pazarcı esnafına yakışmıyor. Ama mecbur kaldık. Derler ya bıçak kemiğe dayandığı zaman yapacak hiçbir şey yok" diye konuştu.