Bolu'da Ormandan Toplanan Kanlıca Mantarları Pazarda Yüksek Fiyattan Satılıyor

Bolu'da 57 yaşındaki Sabriye Cihat, ormandan topladığı kanlıca mantarlarını pazar alanında kilosunu 150 liradan satarak aile ekonomisine katkı sunuyor.

İhsaniye Mahallesinde kurulan pazar alanında tezgah açan 57 yaşındaki Sabriye Cihat, ormandan topladığı mantarları satarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor. Bolu'nun soğuk hava şartlarına rağmen açık havada tezgahının başında oturan 57 yaşındaki emekçi kadın, ormandan topladığı kanlıca, malkadın ve içikızıl mantarlarını satmak için akşam saatlerine kadar pazar alanında bekliyor. Bolulu vatandaşların en çok tercih ettiği mantarlar arasında bulunan kanlıca mantarı kilosu 150 liradan rağbet görüyor.

Mantarları ormanlardan kendisinin topladığını dile getiren Sabriye Cihat, "Mantarları kendim topluyorum. At yaylası bölgesinden topluyorum. 57 yaşındayım. Mantarları ormandan toplamak zor oluyor ama ekmek de kolayla kazanılmıyor. Pazarda akşam saatlerine kadar bekliyoruz. Kanlıca mantarının yemesi çok güzel olur. Faydaları konusunda bir de duyduğum bir olay oldu. Birisinin kan değerleri eksik çıkıyormuş. Bir türlü değerleri uyuşmuyormuş. Kanlıca mantarı yemiş ve Ankara'ya hastaneye gitmiş. Kan değerleri seviyesinin üstünde çıkmış. Doktor hayret ederek 'Sen ne yedin geldin?' demiş. 'Kanlıca mantarı yedim geldim' demiş o da. Seve seve yeriz" dedi.

Kanlıca mantarının lezzetli olduğunu ifade eden Sabriye Cihat, "Bunu istersen haşla ya da tereyağında kızartıp yiyebilirsin. İsterseniz domates ve biberle sote yaparak yenebilir. Lezzeti güzeldir" diye konuştu. - BOLU