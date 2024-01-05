Bolu'da Orman Köylülerine 14 Milyon TL Kredi Desteği

Bolu'da orman köylüsü 333 aileye dış cephe mantolama kredisi başta olmak üzere katı yakıt kalorifer sistemi ve dam örtülüğü kredisi olmak üzere toplamda 14 milyon TL kredi verildi.

Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, 2023 yılında Bolu'da 52 orman köyünde 333 aileye dış cephe mantolama kredisi başta olmak üzere katı yakıt kalorifer sistemi ve dam örtülüğü kredisi desteği verdiklerini açıkladı. ORKÖY kredileri ile ormanların korunması, geliştirilmesi ve işletilmesi için orman köylüsünün sosyo-ekonomik projelerle desteklenmesinin amaçlandığını söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk orman köylüsüne destek olunurken bir yandan da ülke ekonomisine katkı sağlandığını ifade etti.

İhtiyaç doğrultusunda orman köylüleri için yeni projeler geliştirerek daha müreffeh şartlara ulaşmaları için gereken gayreti gösterdiklerini belirten Bölge Müdürü Mahmut Şentürk, Bolu'da 2023 yılında Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) projeleri çerçevesinde 315 aileye yüzde 20'si hibe 13 milyon 706 bin lira dış cephe mantolama, 5 aileye yüzde 20'si hibe 200 bin lira katı yakıt kalorifer sistemi ve 13 aileye yine yüzde 20'si hibe 120 bin 925 lira dam örtülüğü destek kredileri olmak üzere toplam 14 milyon 27 bin lira kredi desteği verdiklerini söyledi. Bu kredilerin 2 milyon 805 bin lirasının hibe olduğunu vurguladı.

Aynı zamanda verilen ORKÖY destekleri ile orman köylülerinin refah düzeyinin yükseltilmesinin hedeflendiğini söyleyen Bölge Müdürü Mahmut Şentürk 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da kredi desteğinin devam edeceğini ifade etti. - BOLU