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Bolu'da Kaçak Avcılığı Önlemek İçin Avcılık Kursları Başladı

Bolu'da doğa koruma ve milli parklar şube müdürlüğü ve Seben Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan avcılık kursunda, katılımcılara kaçak avcılıkla ilgili eğitim verildi. Kursun kent merkezi ve Mengen ilçesinde de açılacağı belirtildi.