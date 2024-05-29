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Bolu'da Jeotermal Kaynak ve Doğal Mineralli Su Arama Ruhsatları İçin İhale Yapılacak

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Bolu İl Encümeni Başkanlığı tarafından yapılan ilanla, Bolu'nun Merkez, Mudurnu, Dörtdivan ve Yeniçağa ilçelerinde bulunan jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları için ihale yapılacağı duyuruldu. İhaleler, 11 Haziran Salı günü Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Bolu'da 5 jeotermal kaynak ve doğal mineralli su arama ruhsat sahaları için ihale yapılacak.

Bolu İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Bolu'nun Merkez ve Mudurnu ilçelerinde 3 jeotermal kaynak arama ruhsat sahası ile Dörtdivan, Yeniçağa ilçeleri sınırlarında bulunan jeotermal kaynak-doğal mineralli su arama ruhsatı sahaları açık teklif usulüyle ihale edilecek.

Tahmini bedelleri 300 bin lira ile 950 bin lira, geçici teminat bedelleri 9 bin lira ile 28 bin lira arasında değişen sahaların ihaleleri, 11 Haziran Salı günü 14.00'ten itibaren Bolu İl Encümeni toplantı salonunda gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ekonomi

Dörtdivan Yeniçağa Mudurnu Bolu Çevre Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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