Bolu'da Hamsi Yok, İstavrit Fiyatları Artıyor

Bolu'da tezgahlarda hamsinin olmayışı diğer deniz ürünlerinin fiyatlarını artırdı. Balık pazarında hamsiyi göremeyen vatandaşlar ise istavrite yöneldi.

Bolu'da her pazartesi İhsaniye Mahallesi'ne kurulan pazarda hamsinin yokluğu fiyatları etkiledi. Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar 100-120 lira arasında satışa sunulan hamsi, 3 gündür tezgahta yerini alamadı. Pazarda hamsinin yerini de istavrit aldı.

Hamsinin yokluğunda vatandaşın istavrite yöneldiğini ifade eden balıkçı Emre Yıldız, "İki gündür hamsi yok. Perşembe gününe kadar hamsi sattık. Kilosu 100-120 lira arasında hamsi sattık. Cumartesi ve pazar günü de dahil olmak üzere bugün hamsi yok. Denizlerde de yok. Sezon bitmedi. Sezonun bitmesine 2,5 ay var. İllaki gelir. İstavrite şu an rağbet düşük. Neden diyeceksiniz? Hamsinin olmayışı istavritin fiyatını etkiledi. İstavrit daha önce 100 lira civarındaydı, şimdi ise 150 liraya çıktı. Tabii, istavriti sevenler de var. Alan oluyor yani genelde" dedi.

"Hamsinin olmayışı diğer balıkların fiyatlarını da etkiliyor"

Tezgahta çeşitli balıkların da olduğu bilgisini veren Yıldız, "Şu an tezgahta mezgit ve kefal var. Mezgit kilosu 200 lira, kefal ise 150 lira. Bunlar normal fiyatları. Mezgit daha önce 150 liraydı, şimdi 200 liraya çıktı. Hamsinin olmayışı diğer balıkların fiyatlarını da etkiliyor çünkü rağbet otomatik olarak bu balıklara kayıyor ve fiyatlar artıyor. Büyük balıklar da var, onların fiyatı stabil; kilosu 350 elli lira. Bugün tezgahlar açıkçası boş. Hamsi olmayınca diğer balıklar da etkileniyor" diye konuştu. - BOLU