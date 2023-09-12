Bolu'da Hamsi Fiyatları Düşüşe Geçti

Bolu'da 1 Eylül'de tezgahlarda 120 liradan yerini alan hamsi, 40 lira düşerek 80 liradan satılmaya başlandı. Balıkçılar, hamsinin bol olduğunu ve fiyatının diğer besinlere göre uygun olduğunu ifade etti.

Bolu'da 1 Eylül'de tezgahlarda 120 liradan yerini alan hamsi, 40 lira düşerek 80 liradan satılmaya başlandı. Balıkçı Hakan Yıldız, "120 lira gibi bir fiyattan açtık bu yıl hamsiyi, şu an 70-80 lira bandına kadar düştü. Biraz daha düşebilir ama çokta aşağıya düşeceğini tahmin etmiyoruz" dedi.

1 Eylül'de balık sezonun açılmasıyla birlikte, Pazar tezgahlarında balıklar yerini aldı. Sezonun açılmasının ilk gününde tezgahta 120 liradan yerini alan hamsi, 40 lira düştü. Bolu'da tezgahta 70-80 lira arasında satılan hamsi, vatandaşların en çok tercih ettiği deniz ürünlerinin başında geldi. Balıkçılar bu sezon hamsinin bol olduğunu ifade etti.

"Bu sene hamsi senesi olacak gibi"

Hamsinin bol olduğunu dile getiren Balıkçı Hakan Yıldız, "Balık sezonu iyi, güzel açtık bu sene. Hamsi, bol bu sene. Palamut yapamadık bu sene az çıktı. Geçen sene de palamut boldu. Bu sene palamut çok az, daha tezgahlara düşmedi. Bu sene hamsi senesi olacak gibi. Şu an da bu mevsime göre durum iyi. Hamsi sezonun başından beri tezgahlarda oluyor. 120 lira gibi bir fiyattan açtık bu yıl hamsiyi, şu an 70-80 lira bandına kadar düştü. Biraz daha düşebilir ama çokta aşağıya düşeceğini tahmin etmiyoruz. Çünkü belli bir masraf var. Ama belli de olmaz 50 liraları görür diye umut ediyoruz" diye konuştu.

"Balık biraz daha uygun gibi diğer besinlere göre"

Diğer besinlere göre hamsinin fiyatının uygun olduğunu ifade eden Yıldız, "Vatandaşın talebi şu an iyi. Şöyle söyleyeyim, tabi piyasa malum vatandaş zor durumda zaten. Balık biraz daha uygun gibi diğer besinlere göre. O yüzden biraz talep görüyor. Mevsimimize göre talep var. Vatandaş balığı özlemiş" dedi. - BOLU