Bolu'da Hamsi Fiyatı 250 Liradan 150 Liraya Düştü

Bolu'da Hamsi Fiyatı 250 Liradan 150 Liraya Düştü
Bolu'da hamsinin kilogram fiyatı, 250 liradan 150 liraya düşerek vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Balıkçılar, son 10 yılda böyle güzel hamsi gelmediğini belirtirken, pazar yerinde diğer balıkların fiyatları da açıklandı.

Bolu'da kilogram fiyatı 250 liradan 150 liraya düşen hamsiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hamsinin bolluğuna dikkati çeken balıkçı, "Son 10 yıldır Bolu'ya böyle güzel hamsi gelmemişti, vatandaş bol bol hamsi yiyecek" değerlendirmesinde bulundu.

İhsaniye Mahallesi'nde her pazartesi kurulan halk pazarında deniz ürünleri yoğun ilgi gördü. Tezgahlarda geçen hafta 250 liradan satışa sunulan, bu hafta ise 100 lira birden ucuzlayan hamsiye vatandaşlar rağbet gösterdi. Pazarda diğer balıklardan çupra 500, levrek 600, yerli somon 400, ithal somon 750 ve istavrit ise 200 liradan satışa sunuldu.

"Son 10 yıldır Bolu'ya böyle güzel hamsi gelmemişti"

Uzun yıllardır balıkçılık yapan İlhan Başaran, son 10 yıldır Bolu'ya bu kadar güzel hamsi gelmediğini belirtti. Hamsinin tezgahlarda bol olduğunu ifade eden Başaran, "Denizde fırtına olmadığı zaman ve hamsi bol çıktığında fiyatlar düşüyor. İnşallah bu sene Bolu halkı bol bol hamsi yiyecek. Bugün ilk defa hamsinin fiyatı 150 liraya düştü. Son 10 yıldır Bolu'ya böyle güzel hamsi gelmemişti" dedi.

Başaran, balık bolluğunu avlanma yasaklarının sıkı tutulmasına bağlayarak, "Herhalde yasakları biraz sıkı tutuyorlar. Şu anda Ereğli, Karadeniz tarafından geliyor. Yasakları sıkı tutarsan balık bol çıkıyor" diye konuştu. - BOLU

