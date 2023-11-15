Bolu'da Hamsi Bolluğunu Olumsuz Etkileyen Fırtına

Bolu'da vatandaşların hamsiye ilgisi sürerken, balıkçılar denizdeki fırtınanın hamsi bolluğunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Bolu'nun İhsaniye Mahallesi'nde haftanın her günü açık olan balık tezgahlarında hamsi yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz haftalarda 80-120 lira arasında inişli-çıkışlı bir fiyat aralığında seyreden hamsi, bu hafta 100 liradan tezgahtaki yerini aldı. Balıkçı esnafı, denizde fırtına olduğunu ve bu durumun hamsi bolluğunu olumsuz etkilediğini dile getirdi.

Denizde fırtına olmasından kaynaklı fiyatların yüksek olduğunu ifade eden Engin Yıldız, "Fiyatlar şuan da biraz yüksek. Yüksek olmasının sebebi denizde fırtına var, kayıklar av yapamıyor. Talebin altında bir balık var tezgahta, fiyatlar yüksek. İnşallah gelecek günlerde fiyat düşer. Vatandaşın talebi güzel. Bizim gönlümüzden geçen 40-50 liraya kadar düşsün istiyoruz ama maliyetlerden kaynaklı 60-70 liraya kadar düşer" dedi. - BOLU