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Bolu'da Gölköy Baraj Gölü'ndeki Su Seviyesi Düşüyor

Bolu'da kente içme suyu temini ve tarım alanlarının sulanmasında kullanılan Gölköy Baraj Gölü'ndeki su oranı azaldı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ekim alanlarının sulanmasıyla su seviyesi düştü. Su oranı geçen yıla göre yüzde 7 azaldı.