Bolu'da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı Başlıyor

Bolu'da 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuarda, gıda, tarım ve hayvancılıktan, mobilya ve ev tekstiline kadar 50'nin üzerinde firma stant açacak.

Gıda, tarım ve hayvancılık ile yapı, mobilya ve ev tekstilinde faaliyet gösteren 50'nin üzerinde firma, 21-24 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek fuarda stant açacak. Kalıcı Konutlar Fuar Alanında kapılarını açacak olan fuar, 4 gün sürecek.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdullah Alemdar, "100 yıl Bolu Fuarı" ismiyle düzenlenecek fuara ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Abdullah Alemdar, "Bu yıl son yılların en çok katılımına sahne olacağını beklediğimiz ve şenlik havasında olmasını temenni ettiğimiz 100. Yıl Bolu Fuarı'mıza tüm hemşehrilerimizi davet ediyoruz. Bolu iş dünyası olarak fuarlar bizim önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. Çünkü ilimizin ve ülkemizin ticaretinin gelişmesi noktasında fuarlar çok önemli bir konuma sahiptir. Firmalarımızın ürettiğini tanıtıp - satabilme noktasında fuarlar en iyi organizasyonlardır. Çünkü fuarlarda ürünler doğrudan müşteriyle buluşmaktadır. Bu anlamda Ankara ve İstanbul gibi iki metropol kentin arasında son derece önemli bir konumda yer alan Bolu, fuarcılık konusunda ülkemizin bir cazibe merkezi konumunda olabilecek bir ilimizdir" dedi.

"Nitelikli ulusal ve uluslararası sayısız fuar organizasyonuna ilimizde yapabiliriz"

Bolu'da fuar kültürünü geliştirebileceklerine dikkat çeken Başkan Alemdar, "Sektörel nitelikli ulusal ve uluslararası sayısız fuar organizasyonuna ilimizde yapabiliriz. Ancak bu tarz fuarlar için uygun bir fiziki mekanımız yok. Bildiğiniz gibi, yer olarak Belediye Başkanlığımızın tahsis ettiği Kalıcı Konutlar pazar yerini fuar alanı olarak kullanıyoruz. Fuarlarımızı daha da büyütüp bölgeye yayabilmek adına modern bir fuar kompleksine ilimizde ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda Bolu Valimize ve Belediye Başkanımıza da bu talebimizi ilettik. İnşallah en kısa sürede bu konunun çözülmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - BOLU