Bolu'da çiğ süt ve hayvancılık destekleme ödemeleri başladı

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, çiğ süt ve hayvancılık destekleme ödemelerinin 4 bin 553 üreticinin hesabına 14 Mart'tan beri yatırılmaya başladığını duyurdu.

Bolu İl Tarım ve Orman Müdürü İzzet Murat, çiğ süt ve hayvancılık destekleme ödemelerinin 4 bin 553 üreticinin hesabına 14 Mart'tan beri yatırılmaya başladığını duyurdu.

Murat, yazılı açıklamasında, Tarım ve Orman Bakanlığının insan odaklı çalışma prensibine paralel olarak üreticilerin maliyetlerine katkı sağlamak ve üretimde sürdürülebilirliğin temini adına yaptığı destek ödemelerinin sürdüğünü bildirdi.

"Çiğ süt, büyükbaş hayvan besi ve manda-malak" olarak belirlenen destek ödemelerinin başladığını belirten Murat, "Gıda arzının devamlılığı, dünyada stratejik öneme haiz olmuştur. Bakanlığımız, üretimin sürdürülebilirliğinin temini açısından üreticisinin yanında yer alarak desteklemeye devam etmektedir. Bu kapsamda 14 Nisan itibarıyla üreticilerimizin hesaplarına hak edişlerini yatırmaya başlamıştır." bilgisini paylaştı.

Murat, 4 bin 159 üreticiye 5 milyon 826 bin lira çiğ süt, 52 üreticiye 624 bin lira sürü yöneticisi (çoban), 115 üreticiye 374 bin lira büyükbaş hayvan besi, 129 üreticiye 274 bin lira anaç manda, 98 üreticiye ise 107 bin lira malak olmak üzere toplamda 7 milyon 205 bin lira destek verildiğini kaydetti.

Destek ödemelerinin çiğ süt desteği dışında tek parça halinde hesaplara yatırıldığını aktaran Murat, çiğ süt desteklerinin de üreticilerin kimlik numarasının son hanesine göre 20 Nisan'a kadar yatırılacağını bildirdi.