Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Üyelerine İndirimli Şeker Dağıttı

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği, üyelerine kışın kullanılmak üzere 78 ton toz şeker dağıttı. Şeker maliyetlerinin artmasıyla birlikte arıcıların zor durumda kaldığını belirten birlik başkanı, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ile anlaşarak üyelere piyasa fiyatının altında şeker temin etmeye çalıştıklarını söyledi. Bolu'da bu sezon üretilen bal miktarından memnun olduklarını da dile getirdi.

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliğince üyelere indirimli fiyatlarla 78 ton toz şeker dağıtıldı.

Birlik tarafından kışın arılar için kullanılması için Konya'dan tırlarla getirilen 78 ton toz şeker, birlik önünde 243 birlik üyesine verildi.

Bolu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Ünalan, artan şeker maliyetlerinin arıcıları zor duruma düşürdüğünü dile getirdi.

Bu nedenle Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliğinin arıların kış stoklarını hazırlamaları için özel şeker fabrikalarıyla anlaştığını aktaran Ünalan, "Piyasa fiyatının altında üyelerimize bu şekerleri ulaştırmaya çalışıyoruz." dedi.

Bolu'da bu sezon üretilen bal miktarından memnun olduklarını dile getiren Ünalan, kovan başına üretimin 8-10 kilogram olduğunu, bu sene ortalama 10 kilogramı yakaladıklarını kaydetti.