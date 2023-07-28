Bolivya, ticarette ABD doları yerine yuan kullanmaya başladı

Bolivya, komşu ülkelerle ticarette ABD doları yerine Çin ulusal para birimi yuanı kullanmaya başladı. Bolivya'nın mayıs ve temmuz arasında 278 milyon Çin yuanı ticaret yaptığı açıklandı. Uzmanlar, Güney Amerika ve Karayipler'de yuan kullanılmasının nedeninin, Çin ile daha güçlü bağlar kurmak ve dolara olan bağımlılığı azaltmak olduğunu düşünüyor.

LA Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın da komşu ülkelerle ticarette ABD doları yerine, Çin ulusal para birimi yuanı kullanmaya başladığı bildirildi.

Ekonomi Bakanı Marcelo Montenegro, dün yaptığı açıklamada, Bolivya'nın mayıs ve temmuz arasında 278 milyon Çin yuanı (38,8 milyon dolar) ticaret yaptığını açıkladı.

Söz konusu tutarın, ülkenin dış ticaretinin yüzde 10'unu oluşturduğunu belirten Montenegro, muz, çinko ve kereste ihracatçıları ile araç ve sermaye ithalatçılarının yuan kullandıklarını ve söz konusu elektronik işlemlerin devlete ait Banco Unicon ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Montenegro, yuan ile yapılan ticaret miktarının hala nispeten küçük olduğunu ancak zamanla artmasını beklediklerini ifade etti.

Bolivya, Brezilya ve Arjantin'in ardından, bölgesel ticarette yuan para birimini kullanan son Güney Amerika ülkesi oldu.

Uzmanlar, Güney Amerika ve Karayipler'de, ticarette dolar yerine yuan kullanılmasının nedeni olarak, söz konusu ülkelerin "Çin ile daha güçlü bağlar kurmak istemeleri ve dolara olan bağımlılıklarını azaltma hedefi" olduğunu düşünüyor.

Arjantin ve Brezilya da yuan kullanmaya başlamıştı

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez ile Brezilyalı mevkidaşı Luiz Inacio Lula da Silva, mayısta, ikili ve komşu ülkelerle ticarette ABD dolarının kullanılmaması için yeni bir mekanizmanın oluşturulması konusunda beraber çalışma sözü vermişti.

Arjantin Ekonomi Bakanı Sergio Massa, 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, ülkesinin Çin'e 1 milyar doları aşan ithalat ödemesini yuan ile yapma konusunda Çin ile anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Çin ile Brezilya, 2022'nin başında kendi aralarındaki ticarette ABD doları yerine ulusal para birimleri yuan ve real kullanma konusunda anlaşmaya varmıştı.

Çin Merkez Bankası ile Arjantin Merkez Bankası arasında Kasım 2022'de swap anlaşması yapılmış ve dolar yerine yuan ile ödeme yapılacağı duyurulmuştu.