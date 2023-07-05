Bolivya Devlet Başkanı Arce, Mercosur ülkelerini ABD dolarına bağımlılığı azaltmaya çağırdı

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ABD finans sisteminin dayattığı kısıtlamaları reddederek Güney Ortak Pazarı'nı (Mercosur) 'ABD dolarına bağımlılığı azaltmaya' çağırdı. Arce, bölgenin ABD finans sistemi tarafından dayatılan kısıtlama ve düzenlemelerden ciddi şekilde etkilendiğini belirtti ve ekonomik ve ticari ilişkilerin çeşitlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

PUERTO IGUAZU, Arjantin, 5 Temmuz (Xinhua) -- Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, ABD finans sisteminin dayattığı kısıtlamaları reddederek Güney Ortak Pazarı'nı (Mercosur) "ABD dolarına bağımlılığı azaltmaya" çağırdı.

Arjantin'in Puerto Iguazu kentinde düzenlenen 62. Mercosur ve Bağlı Devletler Devlet Başkanları Zirvesi'nde Salı günü bir konuşma yapan Arce, bölgenin "ABD finans sistemi tarafından dayatılan, finansman seçeneklerini ve uluslararası piyasalara erişim olanaklarını sınırlayan kısıtlama ve düzenlemelerden ciddi şekilde etkilendiğini" söyledi.

Arce, "ABD dolarına bağımlılığı azaltmak, ekonomik ve ticari ilişkilerimizi çeşitlendirmek gerekiyor" diye ekledi.

Bolivya'nın şu anda ticaret blokuna katılma sürecinde olduğunu hatırlatan Arce, üyeleri "diğer uluslararası oyuncularla stratejik ittifaklar" aramaya çağırdı.

Arce, "BRICS ve diğer entegrasyon mekanizmalarında örgütlenen ve dünyada yeni bir ekonomik düzenin inşası için fırsat niteliğinde olan Avrasya ve Asya blokunun doğuşunu görmezden gelemeyiz" dedi.

Arce ayrıca yerel para birimlerini "güçlendirmek için birlikte çalışmayı" ve bölgesel işlemlerde bu para birimlerinin kullanımını teşvik etmeyi önerdi.