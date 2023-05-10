Bölgenin ilk spor ayakkabı üretim fabrikası Tatvan'da kuruldu

BİTLİS - Doğu Anadolu Bölgesinin ilk spor ayakkabı üretim fabrikası Bitlis'in Tatvan ilçesinde kuruldu.

Tüzün Ayakkabıcılık İmalat İthalat İhracat Sanayi Ticaret Limited Şirketi tarafından Tatvan ilçe merkezinde kurulan spor ayakkabı üretim fabrikası faaliyete başladı. Firma yetkilisi Genç Girişimci Emrullah Tüzün tarafından kurulan fabrikada ilk etapta 20 kişiye istihdam sağlanıyor. Günlük 360 çift ayakkabı üretiminin gerçekleştirildiği fabrikada üretilen yerli üretim spor ayakkabılar, Türkiye'nin 81 iline ihraç ediliyor. Sektörel bazda bölge için ilk olma özelliğine sahip olan fabrika, istihdam sayısı ve üretim kapasitesini arttırmayı hedefliyor.

Doğu Anadolu Bölgesinin ilk olan spor ayakkabı üretim fabrikası ile ilgili bilgi veren Firma Yetkilisi Genç Girişimci Emrullah Tüzün, Bitlis Tatvan'da Doğu Anadolu Bölgesinin ilk spor ayakkabı üretim fabrikası kurmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Kurdukları fabrikada patenti kendilerine ait olan Venuma markası adı altında 10 farklı modelde spor ayakkabı üretimi gerçekleştirdiklerini kaydeden Tüzün, tamamen yerli üretim olan spor ayakkabıları 81 ile ihraç ettiklerini belirtti.

Aile mesleği olan ayakkabıcılık mesleğini yaklaşık 30 yıldır İstanbul'da devam ettirdiklerini belirten Tüzün, "Firma olarak yaklaşık 30 yıldır bu sektöre çalışıyoruz. Ayakkabıcılık bizim aile mesleğimiz. Uzun yıllar sonra yatırım yapmak amacıyla memleketimiz Bitlis'e geri döndük. Burada bölge için ilk olan spor ayakkabı üretim fabrikamızı kurduk. Fabrikamızda hali hazırda 20 kişi istihdam ediliyor. Tabi sektör bölgede yeni olduğu için kalifiyeli personel bulmak biraz güç. O yüzden kendi personellerimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. İlk etapta bu istihdam sayısı ile günlük 360 çift ayakkabı üretimi gerçekleştiriyoruz. Burada ürettiğimiz ürünleri kendi markamız olan Venuma adı altında üretiyoruz ve üretmiş olduğumuz ürünleri 81 ile ihraç ediyoruz. Gerek istihdam sayımız ve gerekse üretim kapasitemiz her geçen gün artacaktır. Bunun içinde çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

"Hedef 200 kişilik istihdam, günlük 5 bin çift üretim"

Firma olarak gerek üretim kapasitelerini arttırmak ve gerekse istihdam sayısını arttırmak adına çalışmalarının devam ettiğini kaydeden Tüzün, "Yer sorunu nedeniyle şu anda tam kapasite ile çalışma gerçekleştiremiyoruz. Ancak; üretim ve imalat sektöründe olan firmalara yönelik OSB tarzında yeni bir iş alanı oluşturulabilirse bizlerde hem hedeflediğimiz üretim kapasitesine hem de istihdam sayısına çok kısa sürede ulaşabiliriz. Hedefimizde zaten en kısa sürede istihdam sayımızı 200 - 300'lere, günlük üretimimizi ise 5 bine çıkarmaktır. Bunun içinde çalışma ve girişimlerimiz devam ediyor. İnşallah bölgesel destekler arttıkça yatırımlar artacak, yatırımlar arttıkça de bölgenin istihdam alanında sorunları da bizlerinde katkılarıyla en aza indirilmiş olacak. Bu manada bir genç girişimci olarak bende elimden geleni yapmaya, memleketim olan Bitlis'e yatırım yapmaya devam edeceğim" şeklinde konuştu.

"Yerli markamız ile yerli üretim gerçekleştiriyoruz"

Firma İşletme Müdürü Veysel Tüzün de, Tatvan'daki fabrikalarında patenti kendilerine ait olan Venuma markası adı altında yerli üretim gerçekleştirdiklerini anlattı. Dikiminden imalatına kadar olan tüm ayakkabı üretim aşamanın Tatvan'da yapıldığını kaydeden Tüzün, "Pazarlama sırasında görüştüğümüz firmalara bu kaliteli ayakkabıların Bitlis Tatvan'da üretildiğini söylediğimizde ilk başta şaka olduğunu sanıp şaşırıyorlar. 'Bölgede bir fabrika mı var' diye bazen tepki veriyorlar. Bizler aile olarak 30 yılı aşkın bir süredir bu sektörde çalışıyoruz. Bugün de genç girişimci kardeşimiz Emrullah Tüzün ile birlikte bölgenin ilk spor ayakkabı üretim fabrikasını Tatvan'da kurduk ve üretime başladık. Bu ayakkabıların her aşaması buradaki fabrikamızda yapılıyor. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra yerli üretim olan ve Venuma markamız adı altında üretilen ürünlerimiz 81 ile gönderiliyor. Ürün kalitesi anlamındaki geri dönüşler bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. İnşallah her geçen gün hem model sayımız, hem kapasitemiz hem de istihdam sayımızın artması için elimizden geleni yapacağız. Bu vesile ile firma olarak kuruluş aşamamızdaki destek ve katkılarından ötürü üyesi olduğumuz Tatvan Ticaret ve Sanayi Odamıza ve gerekse Oda Başkanımız Bilal Adabağ'a değerli katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Firma çalışanları ise sektörle yeni tanıştıklarını dile getirerek işlerinden oldukça memnun olduklarını ifade ettiler.