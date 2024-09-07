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Fitch, Türkiye'nin Kredi Notunu Yükseltti

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükselttiğini açıkladı. Bu artış, Türkiye ekonomisindeki makroekonomik iyileşmelerin uluslararası alanda tanındığını gösteriyor. Bolat, hükümetin maliye, para ve ticaret politikalarının olumlu etkilerini vurgulayarak enflasyonun düşüşü, milli gelir artışı ve finansal istikrarın sağlanması gibi konularda atılan adımları öne çıkardı.

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir" dedi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetimizin uyguladığı maliye, para ve ticaret politikalarının başarılı sonuçları, uluslararası platformda da takdir görmeye devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu 'B+'dan 'BB-'ye yükseltti. Bu değerlendirme, Türkiye ekonomisinin makroekonomik göstergelerinde yaşanan iyileşmelerin uluslararası arenada da kabul gördüğünü bir kez daha göstermektedir" dedi. Bakan Bolat, şunları kaydetti: "Özellikle enflasyondaki düşüş, milli gelirdeki artış, dış ticaret ve cari işlemler açığındaki iyileşmeler, finansal istikrarı sağlama yönündeki kararlı adımlarımız, döviz rezervlerindeki artış ve toplumsal refahın adil dağılımı için sarf ettiğimiz çabalar, ekonomimizdeki dengelenme ve istikrar sürecini güçlendirmektedir. Bu olumlu gelişmeler, ülkemizin sürdürülebilir büyüme potansiyelini ortaya koyarken, uluslararası güvenilirliğini de pekiştirmektedir. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, bu başarıya katkı sağlayan Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz'a, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek'e, tüm Bakan arkadaşlarımıza ve emek veren tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat Ekonomi Türkiye

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