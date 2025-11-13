Boğaziçi Üniversitesi Yeni Teknopark Alanını Duyurdu

Boğaziçi Üniversitesinin Uçaksavar Kampüsü'nde ilan edilen yeni teknopark alanı, 22 bin metrekare kapalı alanı ve 15 bin metrekarelik yerleşkesiyle hizmet verecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Üniversitesi, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminde öne çıkan yatırımlarını sürdürüyor.

Üniversitenin Uçaksavar Kampüsü'nde yer alan yeni teknopark alanı 22 bin merterkarelik kapalı alanı ve15 bin metrekarelik yerleşkesiyle Türkiye'nin en büyük üniversite teknoparklarından biri olma yolunda önemli bir adımı temsil ediyor.

Boğaziçi Üniversitesinin eğitim ve araştırma kampüslerinin hemen yanında konumlanan yeni teknopark, akademik bilgiyle girişimcileri buluşturan stratejik bir merkez olarak üniversitenin birikimini toplumsal değere dönüştürmeyi hedefliyor.

Yeni teknopark, Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ve öğrencileri için de endüstriye açılan bir kapı işlevi görecek.

İlan edilen teknopark alanı ile birlikte Boğaziçi Teknopark 20 bin metrekarelik bina kapasitesi kazanmış olacak, böylece, araştırma laboratuvarları, AR-GE merkezleri ve çok sayıda kuluçka firmasını barındıracak kapasiteye ulaşacak.

Yeni teknopark alanı aynı zamanda bilgi paylaşımı, mentörlük ve sektör buluşmaları için bir işbirliği platformu olmayı hedefliyor.

Teknopark binasında yer alacak 1200 metrekarelik geniş girişimcilik kuluçka merkezi, tüm Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ücretsiz olarak hizmet verecek. Bu merkez, fikir aşamasından itibaren tüm süreçleri destekleyen, mentorluk ve yatırımcı erişimi sağlayan bir girişimcilik üssü olacak.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine ve akademisyenlerine sunulan bu imkan, üniversitenin bilimsel birikimini girişimlerle bir araya getirerek, Türkiye'nin AR-GE ekosistemine ve teknoloji üretim kapasitesine doğrudan katkı sağlamayı amaçlıyor.

"Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini büyütüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Boğaziçi Teknopark sayesinde, Boğaziçi Üniversitesinin teknolojik birikimini ve girişimcilik kültürünü yalnızca öğrencilerine değil, tüm iş dünyasına aktaran bir inovasyon köprüsüne dönüştüğünü belirtti.

İnci, "Boğaziçi Üniversitesinin akademik birikimiyle teknoloji ve inovasyona odaklanarak Türkiye'nin girişimcilik ekosistemini büyütüyoruz." ifadesini kullandı.

Boğaziçi Teknopark Genel Müdürü Dr. Cem Duran da yeni dönemle birlikte Boğaziçi Teknopark'ın sadece fiziksel olarak değil, stratejik olarak da büyüyeceğine dikkati çekti.

Duran, akademi, girişimcilik ve sanayiyi bir araya getiren bir inovasyon üssü olma hedeflerini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.