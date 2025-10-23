Haberler

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kariyer Hub Explore Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından Albert Long Hall'de düzenlenen iki günlük 'Career Hub Explore' etkinliği, gençlerin kariyer yolculuklarında ilham vermeyi hedefliyor. Etkinlikte çeşitli paneller ve sunumlar ile kariyerin ilk adımlarına dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından Albert Long Hall'de iki gün süren Career Hub Explore etkinliği düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yıl sonun kadar sürecek dönüşüm sürecinin başlangıcı olarak tasarlanan etkinlikte bu yılın teması "Kariyerinin İlk Adımında İlham Veren Bir Dönüşüm İçin Kendini Keşfet" oldu.

Etkinlikte, "Bağlantı", "Dönüşüm", "İlham", "Hayat Tasarımı", "Strateji" ve "Deneyim" temaları işlendi.

Mühendisliğin teknik yönlerinin ötesine geçerek hayal gücü ve vizyonun önemine dikkati çekilen etkinlik kapsamında panel gerçekleştirildi.

Panellerde, Garanti BBVA, Yıldız Holding, Anadolu Grubu, Sipay, Anadolu Isuzu, Tofaş, Kahvegibikahve, Bitaksi, Yemeksepeti ve Kariyer.net'ten yetkililer, sunum yaptı.

Etkinliğin ikinci günü, iletişimden girişimciliğe uzanan hikayelerle devam etti. "Kariyerin İletişimi" panelinde Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci Faaliyetleri ve Kariyer Direktörü Adem Dönmez moderatörlüğünde, iletişim danışmanı Osman Fatih Cengiz ve haber spikeri Meltem Gürsoy, kelimelerin gücüyle kariyer inşa etmenin önemini anlattı.

"Kariyer Rehberliğinin Geleceği" oturumunda Boğaziçi Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi ve İTÜ gibi üniversitelerin kariyer ve yetenek yönetimi profesyonelleri, değişen kariyer danışmanlığı dinamiklerini tartıştı.

"Kariyer Pusulası" oturumunda Boğaziçi Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörü Burak Can Akıncı ve Kariyer Danışmanı Aslı Binay Öğün, yön bulma, liderlik ve kişisel farkındalık kavramlarını öğrencilerin deneyimleriyle ele aldı.

"Ağ değil, bağ kurmak kariyerin en güçlü adımıdır" mesajı, oturumun ana fikri olarak öne çıktı.

"Kariyer mi Bariyer mi?" başlıklı panelde Kariyer Danışmanı Burcu Ertürk Kılıç moderatörlüğünde, Eğitim Bilimleri Profesörü Zeynep Kızıltepe ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM) Koordinatörü Esra Çon Yılmaz, öğrencilerin kariyer yolculuklarındaki içsel çatışmalar ve motivasyon kaynaklarını "kahramanın yolculuğu" modeliyle değerlendirdi.

Etkinliğin finalinde, Boğaziçi Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü Cem Duran moderatörlüğünde gerçekleşen "Girişimcilik" başlıklı panelde, girişimciler Ahmet Onur Durahim ve Baran Ataş, deneyimlerini paylaştı.

Açıklamada etkinlikteki açılış konuşmasına yer verilen Boğaziçi Üniversitesi Öğrenci İşleri Dekanı Dr. Öğr. Üyesi Hasan Umut, kariyer yolculuklarında bilinçli adımlar atmanın önemini vurgulayarak, "Boğaziçi Kariyer Merkezi olarak amacımız, gençlerimize yol göstermek değil, onlara yol arkadaşlığı yapmaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Oktay Özdemir - Ekonomi
