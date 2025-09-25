Boğaziçi Üniversitesi'nde Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü Kuruldu

Boğaziçi Üniversitesi, "Film ve Medya Çalışmaları Enstitüsü'nün akademik faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, enstitü, Türkiye'de bir devlet üniversitesi bünyesinde film ve hareketli görüntü çalışmaları, küresel ekran kültürleri, medya çalışmaları, dijital kültürler, çağdaş medya sanatları ve ses çalışmaları alanlarında İngilizce yürütülecek lisansüstü programları hayata geçirmek amacıyla 2024'te kuruldu.

Başlangıçta yüksek lisans programı sunması, gelecek yıllarda ise bir doktora programıyla genişletilmesi hedeflenen enstitü, yeni akademik yılda tarihsel, kuramsal ve uygulamalı dersler sunan lisans düzeyinde kapsamlı bir Film Çalışmaları Sertifika Programı'nı hayata geçirerek eğitim faaliyetlerine resmen başladı.

Program kapsamında sinema tarihi, film analizi, film teorisi, film türleri, senaryo yazımı, film yapımı, animasyon, belgesel ve deneysel sinema gibi dersler sunuluyor. Bu dersler, katılımcılara film sanatının tarihsel, kuramsal ve estetik boyutlarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirme olanağı verirken, aynı zamanda üretim süreçlerine dair yaratıcı beceriler kazandırmayı da hedefliyor.

Hem sertifika programı hem de lisansüstü programlar, öğrencilere film metinleri, hareketli görüntü estetiği, ekran kültürleri, yeni medya sanatı pratikleri, yaratıcı endüstriler, dijital kültürler, işitsel kültürler ve seyirci çalışmaları gibi alanlarda tarihsel, kuramsal ve eleştirel araştırmalar yürütebilmeleri için gerekli analitik ve metodolojik araçları sağlamayı amaçlıyor.

Enstitü, yalnızca akademik eğitimle değil, düzenli olarak gerçekleştirdiği aylık tematik film gösterim programlarıyla öne çıkıyor. Aralık 2023'ten bu yana Mithat Alam Hall bünyesindeki 61 kişilik sinema salonunda yapılan gösterimler, her ay belirlenen tema etrafında sinema tarihinin klasik eserlerini ve çağdaş örneklerini öğrencilerle buluşturuyor.