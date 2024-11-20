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Boğaziçi Ekonomi Zirvesi: Geleceğin Ekonomi Stratejileri Tartışılıyor

Boğaziçi Ekonomi Zirvesi: Geleceğin Ekonomi Stratejileri Tartışılıyor
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Boğaziçi Ekonomi Zirvesi, dünya genelinden liderlerin katılımıyla barış, teknoloji ve sürdürülebilirlik temaları etrafında Türkiye'nin ekonomik geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor. Katılımcılar, iş dünyasındaki güncel sorunları ve çözümleri değerlendirerek yeni stratejiler geliştirme fırsatı buluyor.

Boğaziçi Ekonomi Zirvesi, Türkiye'nin ekonomik geleceğini şekillendiren, liderlerin görüş ve stratejilerini paylaştığı bir platform olarak önemli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Boğaziçi zirvesi Onur Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, "Barış, Teknoloji ve Sürdülebilirlik yoluyla geleceğe doğru köprüler inşa etmek için biraraya gelmeliyiz" dedi.

Zirvenin açılışında konuşan Uluslararası İş Platformu Onur Kurulu Başkanı Rona Yırcalı, "Zirvenin temasına işaret ederek, barış, teknoloji ve sürdürebilirlik yoluyla geleceğe doğru köprüler inşa etmek için bir araya geldiklerini, yeni gelişen finansal görünümü nasıl yeniden şekillendiğini de bu zirvede inceleyeceklerini kaydetti.

Katılımcılar iş dünyasındaki güncel sorunları ve çözüm önerilerini tartışarak, gelecekteki ekonomi stratejilerini belirleme fırsatı buldular. Zirve, sadece ekonomik konularla sınırlı kalmayarak, turizm, küresel politika, cinsiyet eşitliği, Avrupa Birliği ilişkileri, sürdürülebilir kalkınma, şehircilik, kentsel dönüşüm, güvenlik gibi geniş bir perspektif içinde katılımcılara kapsamlı bir bakış sunmayı amaçladı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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