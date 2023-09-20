Boeing: Dünya genelindeki yeni ticari uçak teslimatlarının beşte biri Çin'e yapılacak

Boeing'in açıkladığı son pazar tahmini raporuna göre, önümüzdeki 20 yıl içinde dünya genelindeki yeni ticari uçak teslimatlarının beşte birinin Çin'e yapılması bekleniyor. Çin'in büyüyen sivil havacılık pazarının talebi yönlendireceği ve 8.560 yeni ticari uçağa ihtiyaç duyulacağı belirtiliyor.

BEİJİNG, 20 Eylül (Xinhua) -- Boeing'in Çarşamba günü Beijing'de açıkladığı son pazar tahmini raporuna göre, önümüzdeki 20 yıl içinde dünya genelindeki yeni ticari uçak teslimatlarının beşte birinin Çin'e yapılması bekleniyor.

Boeing Ticari Uçaklar Pazarlama Başkan Yardımcısı Darren Hulst, "Çin hala dünyanın en büyük gelişmekte olan pazarı" dedi.

Boeing'in Ticari Pazar Görünümü raporuna göre, gelecek 20 yıl içinde küresel sivil havacılık pazarında toplam 42.595 yeni ticari uçağa ihtiyaç duyulacak. Çin'in büyüyen sivil havacılık pazarının bu talebi yönlendireceği ve 8.560 yeni ticari uçağa ihtiyaç duyacağı belirtildi.

Hulst, artan hava trafiği kapasitesi ve emekli edilen uçakların değiştirilmesinin yol açtığı talebi karşılamak için Çin sivil havacılık pazarına her yıl ortalama 400'den fazla uçağın girmesinin beklendiğini belirtti. Yetkili ayrıca, e-ticaret ve ekspres teslimat sektörlerinin kargo uçaklarına olan talebi sürekli olarak artıracağına işaret etti.

Pazar tahminine göre, Çin'in toplam ticari havayolu filosu 2042 yılına kadar iki kattan fazla artarak yaklaşık 9.600 uçağa ulaşacak.