BoE Başekonomisti Pill: 'Halkın daha fakir olduğunu kabul etmesi gerekiyor'

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, İngiliz halkının artık daha fakir olduğunu ve halkın bunu kabullenmesi gerektiğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başekonomisti Huw Pill, İngiliz halkının artık daha fakir olduğunu ve halkın bunu kabullenmesi gerektiğini belirtti.

Pill, Columbia Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yapılan bir podcast yayına katılarak, İngiliz halkının yüksek enflasyon karşısında daha fakir olduğunu, bunu kabul ederek ücret artışı talebinde de bulunmaması gerektiğini söyledi.

Pill, İngiltere'de herkesin enflasyon paketini zincirin bir sonraki halkasına aktarmaya çalıştığını ve bunun belli bir ölçüde anlaşılır bir davranış olduğunu kaydetti.

İngiltere'nin büyük bir doğalgaz ithalatçısı olduğunun altını çizen Pill, "Satın aldığınız şeyin maliyeti, sattığınız şeye kıyasla artmışsa, bu durumunuz daha da kötüleşecek demektir." ifadesini kullandı.

Pill, "Hepimizin daha kötü durumda olduğunu ve payımıza düşeni alması gerektiğini kabul etme konusundaki isteksizlikle karşı karşıyayız." değerlendirmesinde bulundu. Phil enflasyonu bir diğer tüketiciye ve şirkete yansıtmanın enflasyonu daha da artırıcı özelliğinin olduğunu, bunu devam etmesi halinde enflasyonun kalıcı olabileceği uyarısında bulundu.

Enflasyonun uzun süredir İngiltere Merkez Bankası'nın yüzde 2 hedef seviyesinin üzerinde olduğunu hatırlatan Pill, "Enflasyon istenmeyen bir şekilde çok uzun süredir tahminlerin üzerinde seyretmeye devam etti." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Avrupa'ya gaz akışını kestiğini ve bunun sonucunda doğalgaz toptan satın alım fiyatlarının ciddi şekilde arttığını belirten Pill, "Bu durum enflasyona büyük oranda katkıda bulundu." dedi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), geçen ay ülkede enflasyonun yüzde 2 hedef seviyesine düşürülebilmesi amacıyla politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4'ten 4,25'e yükseltme kararı almıştı.

Ülkede enflasyon bu yılın mart ayında yüzde 10,1 seviyesine gerilemesine rağmen halen çift hanelerde seyrediyor. Enflasyon, Ekim 2022'de yıllık bazda yüzde 11,1 artış kaydederek son 40 yılın en yüksek seviyesine yükselmişti.

Piyasalarda İngiltere Merkez Bankası'nın gelecek ay enflasyonun düşürülmesi amacıyla yeni bir faiz artırımına gitmesi bekleniyor.