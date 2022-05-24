Bodrum'daki bir lahmacunun fiyatına Gaziantep'te 20 lahmacun yeniyor - Haberler

Bodrum'daki bir lahmacunun fiyatına Gaziantep'te 20 lahmacun yeniyor

Lahmacun Bodrum'da 200 lira, Gaziantep'te 10 lira

Lahmacun ustası: "Bizim için para değil lezzet önemli"

GAZİANTEP - Yaz tatili sezonunun başlamasıyla tekrardan gündeme oturan lahmacun fiyatı tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da katıldı. Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep'te 20 lahmacun yenilebildiğini aktaran Şükrü Savun, plajlarda 200 liraya satılan lahmacunu gastronomi kentinde 10 liraya sattıklarını söyledi.

Bodrum ve Antalya gibi tatil beldelerinde yaz tatili sezonunun başlamasıyla birlikte her yıl yaşanan lahmacun fiyatı tartışması tekrardan alevlendi. Özel plaj giriş ücretlerinin 150 lira ile 10 bin avro arasında değiştiği tatil bölgelerindeki plajlarda lahmacunun 200 liraya satılması tepki topladı. Her yıl olduğu gibi bu yılda gündem olan lahmacun fiyatları tartışmasına Gaziantepli lahmacun ustaları da dahil oldu.

Gaziantep'te 10 lira, plajlarda 200 lira

Gastronomi şehri Gaziantep'te lahmacunun tanesi 10 liraya satılırken Antalya ve Muğla gibi tatil şehirlerinde bu fiyat 200 liraya kadar çıkıyor. Tatil bölgelerinde alınan bir lahmacun fiyatına Gaziantep'te 20 lahmacun yenilebilirken Gaziantepli lahmacun ustaları tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatının abartıldığını ifade etti.

Gastronomi şehri Gaziantep'e herkesi gerçek lahmacunu yemeye beklediklerini söyleyen lahmacun ustası Şükrü Savun, plajlarda fahiş fiyata satılan lahmacunla Gaziantep lahmacunu arasında hem fiyat hem de lezzet olarak dünya kadar fark olduğunu söyledi.

"Bizim için önemli olan para kazanma değil lezzettir"

Lahmacunu 10 liraya sattıklarını söyleyen usta Şükrü Savun, kendi mekanında 10 liraya sattığını ancak Gaziantep'te genel olarak lahmacunun 10 liraya satıldığını vurguladı. Bodrum ve tatil beldelerinde satılan lahmacunun fiyatı ile lezzetinin hiçbir alakası olmadığını aktaran Savun, "Gaziantep lahmacunun lezzet sırrı biz yetişen ustaların lahmacunu yaparken içine sevgisini katmasıdır. Biz bu işi canı gönülden yapıyoruz. Biz burada para kazanmayı 3. 4. plana atıyoruz. Bizim için en önemli olan şey lezzettir" ifadelerini kullandı.

Lezzetli lahmacunun sırrını ustası anlattı

Gaziantep lahmacunun lezzet sırlarını anlatan Savun, Gaziantep'te lahmacuna eklenen kuyruk yağının yoğun bir lezzet verdiğini söyledi. Lahmacuna soğan değil sarımsak koyduklarını ifade eden Savun, "Mesela kış mevsiminde domates mevsimi olmadığı için çok az konulur. İçine konulan malzemeleri mevsimine göre ayarlıyoruz. Bunların hepsi püf noktalar. Burada lahmacunun içini hazırlarken zırha vurarak hazırlıyoruz. Çünkü makineye konulduğu zaman sebzeler ile et suya kesiyor. Makine basınçla çektiği için lezzetti bozuyor. Pide normalde 400 derecede pişerken lahmacun 250 derecede pişer. Fırın çok sıcak olmadığı zaman hem eti pişiyor hem de hamur ayrı bir gevreklik kazanıyor. Lahmacun pişerken çıtırlaşması gerekiyor. Hamurun kenarlarının pişerken hafiften havaya kalkması gerekiyor" şeklinde konuştu.