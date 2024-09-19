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Bodrum'da Yabancı Turistlerin Eğlencesi Devam Ediyor

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Yerli turistlerin tatil sezonunun sonuna yaklaşmasıyla Bodrum, yabancı turistlerin akınına uğramaya devam ediyor. Eylül ayı itibarıyla otellerde doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, Bodrum'a gelen yabancı turist sayısının yıl sonuna kadar 1 milyonu aşması bekleniyor.

Yerli turistlerin tatil keyfi bitti, yabancıların Bodrum'daki eğlencesi devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesi, 2024 yaz sezonunda yabancı turistlerin ilgisiyle adeta dolup taşıyor. Milas-Bodrum Havalimanı'na dış hatlardan gelen turist sayısı Ağustos sonu itibarıyla 1 milyon 300 bine ulaştı. Aynı dönemde, 65 yolcu gemisi aracılığıyla Bodrum'a 59 bin 100 yabancı turist daha geldi.

Eylül ayıyla birlikte yerli turistlerin memleketlerine dönmesiyle, Bodrum'un sahilleri yabancı turistlere kaldı. Yabancı turistler güneşin, kumun ve denizin keyfini doyasıya çıkarıyor. Sahilde bazı turistler kitap okuyarak güneşlenirken, bazıları sıcak havadan bunalarak denize girmeyi tercih etti. Bodrum'un sahillerinde yazdan kalma günlerin tadı çıkarılıyor.

Eylül ayında otellerde doluluk oranları yüzde 80'e ulaştı ve konaklama fiyatları kişi başı gecelik en düşük 2 bin TL' ye düştü. Son 8 ayda Bodrum'a hava yolu ve deniz yoluyla gelen yabancı turist sayısı 816 bini geçti. Diğer gümrük kapılarından alınan verilerle bu sayının yıl sonuna kadar 1 milyonu aşması bekleniyor. Bodrum, sıcak hava ve denizle birlikte her mevsim turist çekmeye devam ediyor.

Bodrum'da Yabancı Turistlerin Eğlencesi Devam Ediyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN AYHAN - Ekonomi

Yerel Haberler Ekonomi turist Bodrum Kültür Turizm Yaşam Eylül Tatil

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