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Bodrum'da Turizm Tedarik Ege Buluşması Düzenlenecek

Bodrum'da Turizm Tedarik Ege Buluşması Düzenlenecek
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24-27 Nisan tarihleri arasında Türkiye Turizm Tedarik Ege Buluşması gerçekleşecek. Etkinlik, otel yöneticileri ve tedarikçileri bir araya getirerek sektörün geleceğini şekillendirmeyi hedefliyor.

Turizm sektörü tedarikçileri ve otel yöneticileri, Muğla'nın Bodrum ilçesinde 24-27 Nisan'da Türkiye Turizm Tedarik Ege Buluşması'nda bir araya gelecek.

Daha önce Antalya'da düzenlenen etkinliğin Ege ayağı, Bodrum'da bir otelde gerçekleştirilecek. Buluşma, otel tekstilinden soğuk zincir gıda ürünlerine, yazılım çözümlerinden endüstriyel mobilya üreticilerine kadar birçok alanda faaliyet gösteren öncü tedarik firmalarıyla birlikte yaklaşık 1500 profesyonel sektör temsilcisini bir araya getirmeyi hedefliyor.

Profesyonel Turizm Oluşum Platformu ve Turizm Tedarik Buluşması Türkiye Organizasyon Komite Başkanı Bülent Bilgiç, buluşmanın sektörün geleceğini şekillendirecek vizyoner platform olma iddiasını taşıdığını belirtti.

Programda, yoğun tempolu görüşmelerin yanı sıra ürün ve hizmet sunumları, sektörel paneller ve sosyal etkinlikler de yer alacak.

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Kaynak: AA / Oktay Özden - Ekonomi
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