Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 km içerisinde 15 liradan 400 liraya çıkıyor - Haberler

- Bodrum'da lahmacun fiyatı 20 km içerisinde 15 liradan 400 liraya çıkıyor

Bodrum'da Lahmacun fiyatları pazarda 15, plajda 300, teknede 450 TL

MUĞLA - Bodrum'da her yaz sezonu öncesi tartışma konusu olan lahmacun, ayran fiyatlarının pahalı olmasının nedeni ortaya çıktı. Yarımada genelinde 15 liradan başlayan lahmacun ayran fiyatları sahil kesimlerinde 300 liraya kadar çıkıyor. Lahmacun 'un gramı değişmiyor ama mekan ve yer değişikliği fiyatlara yansıyor.

Bodrum'da sık sık gündem olan Lahmacun, ayran fiyatları bölgeye ve mekana göre değişiyor. Tatile gelen ve Bodrum'da yaşayan vatandaşlar fiyatların mekan ve yere göre gösterdiği değişikliği normal karşılıyor.

Lahmacun fiyatı 20 km içerisinde 15 liradan 300 lira çıkıyor

Bodrum'da pazar yerinde bir lokanta 15 liraya lahmacun ayran verirken, sosyetenin uğrak adresi Türkbükü'nde bu fiyat 300 liraya kadar çıkıyor. Teknesine ya da yatına lahmacun, ayran sipariş eden vatandaşlar ise en ez 450 lira ödemeyi göze alıyor. Merkez'de 15 lira olan lahmacun ayran fiyatı, Bitez Mahallesi'ndeki Tatlıses Çiğköfte Salonu'nda ise 26 liradan satışa sunuluyor.

Lahmacun değil hizmet satın alıyorlar

Normal bir restoranda 15 liradan 55 liraya kadar çıkan lahmacun ayran fiyatları otellerde ve beachlerde katlanarak artmaya başlıyor. Otellerde ve beachlerde yaşanan fiyat artışlarının verilen hizmet olduğu, hizmet arttıkça fiyatlarında arttığı öğrenildi.

Bardakçı koyunda bulunan Azka Otel'de beach kullanım bedeli ile birlikte Lahmacun, ayran 113 TL'ye, Kadıkalesi sahilinde bulunan Sianji otele bağlı Elani beach de ise 80 liraya satılıyor.

Beachlerde fiyatlar 300 liraya kadar çıkıyor

Yalıkavak Tilkicik koyunda bulunan Highlight Hotel - Miya Beach' de Lahmacun, ayran fiyatı 200 lirayı buluyor. Türkbükü sahilindeki beachlerde ise bu fiyat 300 liraya kadar çıkıyor. Bodrum'un girişinde bulunan Doora otelin sahilini kullanıp, tüm imkanlarından yararlanıp 1 lahmacun yiyip, 1 ayran içmenin bedeliyse 96 lira.

Lahmacun ayranın fiyatının normal olduğunu söyleyen vatandaşlar normal bir restoranda hızlıca yenilip kalkmak ile bir sahile gidip o işletmenin imkanlarından yararlanmanın bedelinin farklı olduğunu, imkana göre fiyatların değiştiğini ifade ettiler.

Tatil yapan yerli turistler ise bu kadar imkandan yararlanıp bir lahmacun, ayrana 113 lira vermenin normal olduğunu dile getirdi.

Doora Otel Genel Müdürü turizmci Atilla Doğancı her hizmetin bir bedeli olduğunu ifade ederek "Her yerin her hizmetin ve her kalitenin bir fiyatı vardır. Ortamını çok düzgün bir şekilde hazırlamış çok kaliteli bir beach clupte, çok kaliteli bir otelin lüks bir otelin beach'de yemek yediğinizde fiyat farklıdır. Bir otogarda lahmacun yediğinizde fiyat farklıdır. Kaliteyi sadece lahmacunun içerisine konulan kıyma, domates, biber, soğan veya hamuruyla kıyaslamamak lazım. Lezzet çok önemlidir, kaliteli ve iyi hizmetin olduğu yerde lezzeti de vermek zorundalar. Lezzetin ve kalitenin fiyatı olmaz. Bodrum neye göre pahalı. Bodrum'unda çok ucuz yerleri var, marina caddesine gidiyoruz fiyat farklı, 2 adım ötedeki sahil kenarında ufak bir mekan da fiyat farklı. Bu sizin nerede yemek yediğinizle alakalıdır. Kaliteli bir yerdeyseniz kaliteli bir fiyat ödüyorsunuzdur. Bizim tesisimizde lahmacun, ayran fiyatımız 96 lira" şeklinde konuştu.

200 liraya lahmacun ve ayranın fiyatı olduğunu belirten Highlight Hotel ve Miya Beach Genel Müdürü Yusuf Erbaş ise "Lahmacun bizde 155 lira, ayran ise 45 lira toplanda lahmacun ayran bizde 200 liraya denk geliyor. Bizim işletmemiz tercih edip gelenlerden bin liraya hizmet satın alıyorlar. Alınan bu bedeli içerde yiyecek ve içecek olarak tüketebiliyorlar. İstedikleri her şeyi yiyip içe biliyorlar. Şezlonglarını, yataklarını alabiliyorlar. Verdikleri ücret karşısında 1 gün boyunca doya doya tatil yapma imkanı buluyorlar. Burada lahmacun yerine başka yiyeceklerde yiye bilirler. 1 insan 2 lahmacunla karnını doyurabilir yada yerine 180 gramlık ette yiyebilir. Buraya gelen lahmacun yiyeyim gideyim için gelmez. Burada kalitli hizmeti alıp güzel bir gün geçirip şezlongunu, şemsiyesini alıp Bodrum'un en güzel koylarından biri olan bu Tilkicik koyunda yüzmeyi, havlusunu, yatağını alıp düzgün bir gün geçirmek için veriyorlar bu parayı" dedi.