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Bodrum'da Göçmen Kaçakçılığına Ait 38 Deniz Taşıtı İhaleye Çıkarıldı

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonlarında ele geçirilen 38 deniz taşıtı, Bodrum İlçe Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihaleyle toplam 8 milyon 890 bin TL'ye satıldı. Satışa sunulan sürat botları, jet-skiler ve yelkenliler büyük ilgi gördü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde göçmen kaçakçılığı operasyonlarında ele geçirilen 38 deniz taşıtı, ihaleyle toplam 8 milyon 890 bin TL'ye satıldı.

İlçede göçmen kaçakçılığında kullanılan deniz araçları, Bodrum İlçe Milli Emlak Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı. Tahmini satış bedelleri 6 bin TL ile 260 bin TL arasında değişen Gölköy'deki yediemin otoparkında bulunan 36 sürat botu ve jet-skilerin tamamı satıldı. Satışa çıkan deniz taşıtları arasında Küdür Yarımadası'ndaki koyda bulunan 2 yelkenli ile bir motoryat da yer aldı. 1 milyon 800 bin TL tahmini satış bedeli konulan Cashmere isimli motoryat, fiyatı düşük bulunarak komisyon tarafından geri çekildi. Motoryatın daha sonra yeniden ihaleye çıkarılacağı bildirildi. İhalede 1 milyon 350 bin TL değer biçilen Poseidon isimli yelkenli 3 milyon 75 bin TL'ye alıcı bulurken, 1 milyon 400 bin tahmini satış bedeli olan Star isimli yelkenli 2 milyon 250 bin TL'ye satıldı.

38 deniz aracı toplam 8 milyon 890 bin TL'ye satıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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