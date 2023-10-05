Bodrum'da fide dağıtımına yoğun ilgi

MUĞLA - Bodrum Belediyesi tarafından mevsimlik fide dağıtımı halktan yoğun ilgi gördü.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çiftçilere kendi ürettikleri fideleri dağıttı. Önce üreticiye verilen fideler daha sonra köy halkına dağıtıldı. Mumcular Pazar yerinde yapılan fide dağıtımına vatandaşlar akın etti. Binlerce fide 10 dakikada bitti. 4 yılda yaklaşık 1,5 milyon fide dağıtan Bodrum Belediyesi Tarımsal İşler Müdürlüğü bu yıl kendi ürettikleri fideleri dağıttı. Fideleri alan köylüler ise hizmetten çok memnun olduğunu açıkladı.

Fide dağıtımını yapan Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz ise şimdiye kadar yaklaşık 1,5 milyon fide dağıttıklarını ifade ederek, "Bodrum Belediyesi olarak 4'üncü sene sonu itibariyle üreticiyi desteklemek adına 1 milyon 100 fidemizi üreticimize teslim etmiş bulunuyoruz. 3 yıl önce açılışını gerçekleştirdiğimiz tarım - arge ve yerel tohum merkezimizde kendi yetiştirdiğimiz fidelerimizi üreticiyle buluşturup hibe olarak dağıtıyoruz. Bodrum'da ürettiğimiz gibi Bodrum'da tüketmek gibi bir gayemiz var bizim. Üreticimize doğru üretimi anlatmak ve yardımcı olmak adına hibe fidenin yanı sıra teknik destek ve üretimin başından pazarlama sürecine kadar olan zamanda birlikte oluyoruz ve üreticimizin yanında oluyoruz. Bodrum Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın öncülüğünde hibe edilen fidelerin yanı sıra pazarlama sorunu yaşayan vatandaşımızla satın alma garantili bir sözleşme gerçekleştirerek elinde kalan ürünleri piyasa fiyatlarının üzerinde bir şartla satın alarak üreticimize yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.