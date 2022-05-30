Bodrum'da deniz turizminde hareketlilik yaşanıyor - Haberler

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Bodrum'da deniz turizminde hareketlilik yaşanıyor

AA - Osman Uras - Ekonomi
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Bodrum'da deniz turizminde hareketlilik yaşanıyor

Yaz sezonuyla lüks motor yat ve yolcu gemisi trafiğiyle deniz turizminde hareketlilik yaşanan Muğla'nın Bodrum ilçesi, iki yolcu gemisini daha ağırladı.

Yaz sezonuyla lüks motor yat ve yolcu gemisi trafiğiyle deniz turizminde hareketlilik yaşanan Muğla'nın Bodrum ilçesi, iki yolcu gemisini daha ağırladı.

23 Nisan'da sezonun ilk kruvaziyerinin demir attığı Bodrum'a, Marshall Adaları bayraklı 180 metre uzunluğundaki "Nautica" ve Yunanistan bayraklı 53 metrelik "Pan Orama" isimli gemi geldi.

Çoğunluğu Amerikalı 415 yolcusu olan "Nautica" ve çoğunluğu İngiliz 49 yolcusu bulunan diğer gemi, Bodrum Yolcu Limanı iskelesine yanaştırıldı.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından sahilde gezip çarşıda alışveriş yaptı. Bazıları tarihi yerleri ziyaret etti.

Yolcu gemilerinin yanaştırıldığı iskelede, üzerinde helikopter bulunan 81 metre uzunluğundaki "Air" isimli motor yat da dikkati çekti.

Sinema salonu, spa, asansör ve spor salonu gibi imkanlar bulunan Malta bayraklı yat, geçen yıl da ilçeye gelmiş ve yakıt ikmali yapılmıştı.

AA / Osman Uras - Ekonomi

23 Nisan Bodrum Muğla Gemi Ekonomi Haberler

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