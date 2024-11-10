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Bodrum Cruise Port 256 Bin Yolcuya Ev Sahipliği Yaptı

Bodrum Cruise Port 256 Bin Yolcuya Ev Sahipliği Yaptı
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Muğla'daki Bodrum Cruise Port, 2023 turizm sezonunda 256 binden fazla yolcuyu ağırlayarak önemli bir başarı elde etti. 2024 sezonu için de iddialı planlar yapıldığı açıklandı.

Muğla'daki Bodrum Cruise Port, bu turizm sezonunda 256 binden fazla yolcuyu ağırladı.

Bodrum Cruise Port'tan yapılan açıklamaya göre, Global Ports Holding'in portföyünde yer alan limana, 2024 sezonunda 98 kruvaziyer gemisi ile 118 bin 83 yolcu geldi.

Bodrum-Kos feribotları ise 722 sefer ile 138 bin 851 yolcuya hizmet verdi. 8 Kasım'da Silver Spirit kruvaziyer gemisiyle sezonun kapanışı yapıldı. Liman, sezon boyunca 256 binden fazla yolcuya ev sahipliği yaptı.

Sezonu, 7 Nisan'da Silver Spirit kruvaziyer gemisiyle açan Bodrum Cruise Port, ilk kez limana gelen gemileri de ağırladı.

Crystal Cruises'in Crystal Symphony, Marella Cruises'a ait Marella Discovery, Regent Seven Seven Seas Cruises'un Seven Seas Grandeur, Costa Crociere'e ait Costa Fortuna, Norwegian Cruise Lines'a ait Norwegian Getaway, Silversea Cruises'a ait Silver Whisper, Silver Ray, MSC Explora Journeys'a ait MSC Explora I, Royal Carribbean Cruises'a ait Explorer of the Seas ve Aquilion Shiping'e ait Astoria Grande, ilk kez bu sezon Bodrum Limanı'na demirleyen gemiler oldu.

2025 sezonunda da rekor bekleniyor

Global Ports Holding Doğu Akdeniz Limanları Direktörü Aziz Güngör, 2025 sezonuna bugünden hazırlanmaya başladıklarını ifade etti.

Kruvaziyer turizminde yüksek standartlara sahip altyapı ve operasyonel bilgi birikimlerinin öne çıktığını belirten Güngör, "2025 yılı için şimdiden 121 kruvaziyer seferi planlanmış durumda. Yine rekor bir yıl olmasını bekliyoruz. Gelecek yıl da Bodrum Cruise Port'a ilk kez uğrayacak gemilerimiz olacak. Bodrum'un her geçen gün daha popüler bir kruvaziyer destinasyonu olduğunu görmekten çok memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Ekonomi
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