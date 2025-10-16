Bodrum Boat Show 2023 Başladı: 200 Tekne ve 25 Bin Ziyaretçi Hedefi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Boat Show, ikinci gününde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya devam etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odasının organizasyonu, Bodrum Belediyesi ve MUTTAŞ Denizcilik AŞ'nin destekleriyle 19 Ekim'e kadar Bodrum Limanı'nda sürecek fuarda, 5 ile 50 metre arasında 200'e yakın tekne yer alıyor.

Bodrum İskele Meydanı, Kale ve Neyzen Tevfik caddelerinde kurulan stantlarda tekne ve yat malzemeleri ile ekipmanlarının yanı sıra farklı birçok ürün satışa sunuluyor.

Dün yapılan açılış programının ardından deniz ve tekne tutkunları bugün de hem teknelere hem de stantlara ilgi gösterdi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, gazetecilere, fuarın beklentilerinin de üzerine bir katılımla gerçekleştiğini söyledi.

Fuarda farklı türde teknelerin satışa sunulduğunu belirten Dinç, "Fuarda 10 bin avrodan, yaklaşık 30 milyon avroya kadar tekne satışı mevcut. Bu teknelerin boyu 5 ila 50 metre arasında değişiyor. Fuarda 200'e yakın tekne 500'den fazla da markamız var. Fuar boyunca 25 bin ziyaretçi hedefliyoruz. Talebin ve ilginin olması bizi fazlasıyla mutlu etti. Burada yer alan büyük teknelerin Bodrum tersanelerinden çıkması bizi ayrıca mutlu ediyor." ifadesini kullandı.

Bodrum'da üretilen süper yat 28,5 milyon avrodan satışa sunuluyor

Bodrum ilçesinde imal edilen ve 30 Mayıs'ta İçmeler tersanesinde denize indirilen 50 metre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki süper yat "Legasea" da fuarda 28,5 milyon avrodan satışa sunuldu.

Firmanın üst yöneticisi Onur Tekin, yatta 12 misafir için 6 kabin, 10 personel için de 5 kabin bulunduğunu belirtti.

Yatın çelik ve alüminyumdan oluştuğuna dikkati çeken Tekin, "Üretimi tamamen Bodrum'da yapılan yat herkesin ilgisini çekiyor. Fuardaki en büyük tekne ve satış fiyatı ise 28,5 milyon avro. Yatımızı haftalık 325 bin avroya kiraya veriyoruz." dedi.

Fuarı ziyaret eden sanatçı Hakan Altun da "Arkadaşlarımla fuarı geziyorum. Tekne merakım var. Gezmeyi de çok severim. Kendi teknem yok ama 'en iyi tekne arkadaşının teknesidir' derler. Çok güzel bir fuar alanı olmuş. Bence geç kalınmış bir organizasyon. Bodrum cennet gibi bir yer. Bu tür organizasyonların artmasını dilerim." ifadelerini kullandı.