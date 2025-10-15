Bodrum Boat Show 2023 Açılış Töreni Gerçekleşti

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl ilki düzenlenen Bodrum Boat Show, düzenlenen törenle açıldı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ve İMEAK Deniz Ticaret Odası'nın organizasyonu, Bodrum Belediyesi ve MUTTAŞ Denizcilik AŞ'nin destekleriyle 15-19 Ekim arasında Bodrum Limanı'nda sürecek ve 200'e yakın teknenin katıldığı fuar için açılış töreni düzenlendi.

Bodrum Kalesi'ndeki törende konuşan Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürü Salih Tan, Türkiye'nin tekne inşasında ileri bir noktaya ulaştığını ifade ederek Bodrum Boat Show'da emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıyı uzunluğu, limanları, tersaneleri, balıkçı barınakları, bir milyonu aşan amatör denizci ve 141 binden fazla gemi insanlarıyla Türkiye'nin denizci bir ülke olduğunu belirten Tan, coğrafi konumu, iklimi, yatların seyir güzergahında oluşu, tarihsel ve kültürel değerleri bakımından zengin bir potansiyel oluşturan kıyı varlığının yat turizmi açısından Türkiye'nin popülerliğini artırdığını söyledi.

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Eriş de, mavi ile yeşilin kucaklaştığı koylarıyla ünlü Bodrum'un, doğal tarihi ve zenginleriyle Türkiye ve dünya turizminin gözbebeği olduğuna dikkati çekerek, fuarın başarılı geçmesini diledi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ise fuarda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Denizcilik sektörünün uluslararası buluşma noktası olan fuar organizasyonlarını küresel denizcilik sektörü temsilcilikleri ile buluşma imkanı, ürün ve hizmetlerin hedef kitleye tanıtımı, sektördeki son yeniliklerin ve iş ağının güçlendirilmesi gibi nedenlerden dolayı önemsiyor ve her zaman destekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de denizi yaşatmak için çaba sarf ettiklerini belirterek, fuarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke'nin de arasında olduğu çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken, katılımcılar fuardaki tekneleri ve stantları gezdi, yetkililerden bilgiler aldı.