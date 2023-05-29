Bodrum Belediyesi Tarımsal Üretim İçin Çalışıyor

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, tarımsal üretimin artırılması ve ürün çeşitliliğinin sağlanması amacıyla Karaova Kemer Mahallesi'nde dikilen enginarların hasadına başladı. Belediye, 'Tarımsal Kalkınma Hamlesi' projesi kapsamında lavanta ve karakılçık buğdayının da hasadını yapacak.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin artırılması ve ürün çeşitliliğinin sağlanması amacıyla 2022 yılının kasım ayında Karaova Kemer Mahallesi'nde dikilen enginarların hasadı başladı.

Bodrum Belediyesi, geçen yılın son aylarında diktiği 8 bin 750 adet enginarın hasadını yapıyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, belediye mülkiyetindeki 11 dekarlık alanda bulunan ve çok yıllık bir bitki olan Bayrampaşa enginarının besin değerinin yüksek olduğunu ve lezzetli bir tür olduğunu kaydetti. Yaprakları kesilip içindeki yumuşak çanak kısım çıkarılarak tüketilen bu türün ilk hasadının yapılmasına rağmen kullanılan bilimsel teknikler sayesinde oldukça verimli olduğu ve yaklaşık olarak 1 tonluk ürün elde edileceği belirtildi.

Bodrum Belediye Başkan Ahmet Aras'ın 'Tarımsal Kalkınma Hamlesi' projesi kapsamında çalışmalarına devam eden ekipler, ilerleyen günlerde belediye mülkiyetinde bulunan lavanta ve karakılçık buğdayının da hasadını yapacak.