Bodrum Belediyesi Karaova'da çiftçilere fide desteği sağlayacak

Bodrum Belediyesi, üretim yapan çiftçilere destek olmaya devam ederken Karaova'da sağlıklı gıda üreten çiftçilere düzenli olarak yapılan fide hibesinin bir yenisi daha gerçekleştirilecek.

Belediye Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda, her dönem olduğu gibi bu dönemde de kışlık fide desteği sağlanacak. Bodrum Belediyesi'nin kışlık sebze fideleri desteklemeleri için Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'ne başvuru yapılması gerekiyor. 4 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan fide dağıtımının son başvuru tarihi ise 27 Eylül Perşembe olarak açıklandı.

Başvuracak üreticilerin ikametgahının Bodrum ilçe sınırları içerisinde olması, üretim yaptığı arazisinin Bodrum ilçe sınırları içerisinde bulunması, 2023 vizeli ÇKS Belgesi, Ziraat Odası Çiftçi Belgesi, Pazarcı-Üretici Kimlik Kartı, TARKO Üyesi, Sulama Birliği Üyesi gibi üretim yaptığına dair en az bir belge ile üretici olduğunu belgelemesi başvuru şartları arasında yer alıyor.

Konuyla ilgili Bodrum Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Detaylı bilgiye 444 00 48 - 1238'den ya da 0530 232 14 08 numaralarından ulaşılabilir. Ayrıca tarimsalhizmetler@bodrum.bel.tr mail adresinden ya da Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Karaova Mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 7 adresinden gerekli bilgi alınabilir" ifadelerine yer verildi. - MUĞLA